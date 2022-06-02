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好想去韓國！開放觀光簽首日「上千日本人搶申請」　熬夜也要排

▲▼ 南韓駐日大使館外排隊人潮。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 日本電視台播出民眾在南韓駐日大使館外排隊的畫面。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／編譯

新冠疫情肆虐2年多後，南韓1日起重新開放國外旅客申請短期觀光簽證，位於日本東京的南韓駐日大使館當天清晨湧現人潮。希望到南韓旅遊的日本民眾在大使館外大排長龍，等候人數一度達到上千人，有些想赴韓追星，有些想去探望親友，甚至不惜徹夜排隊。

韓媒《中央日報》駐日記者1日下午約3時30分前往東京麻布十番的南韓駐日大使館時，約有30名日本民眾坐在野餐墊上排隊。由於當天開放申請的人數已經額滿，他們打算就地在使館外過夜，等到隔天早上。

事實上，5月31日晚間就有日本民眾在使館外排隊，1日早晨隊伍綿延逾500公尺，上午9時已有800人在現場等候，將近10時達到1000人。但大使館每天最多只能受理200件，因此除了最早排隊的200人以外，其他民眾只能敗興而歸。

報導指出，前往申請的日本民眾有8成為女性，赴韓目的包括旅遊、看演唱會及探望親友等。一名53歲女子受訪表示，她10幾歲的女兒為圓星夢赴韓，正以練習生身分受訓，母女已經長達1年半沒有見面，「就算要熬夜，明天也一定要申請到簽證。」

排隊人潮令南韓使館人員也不免驚訝，沒有料到第一天就有這麼多人湧入。南韓駐東京總領事裴京澤（音譯）坦言，不知道日本人對赴韓旅遊的渴望如此強烈，希望韓日政府積極看待二國人民對民間交流的需求，早日開放免簽旅遊。

除東京以外，大阪等日本大城的南韓使館1日都上演類似景象，福岡使館也因人潮超出預期，申請到發放簽證的作業時間從原先的1周拉長至2周。

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