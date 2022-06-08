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夜市牛排靈魂是它！　老饕點名「超黑1物」：精華所在

▲▼牛排、豬排、鐵板麵。（圖／記者陳俊宏攝／負面新聞禁用此圖）

▲國民美食之一的夜市牛排，深受小資族喜愛。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳怡靜／綜合報導

台灣以美食聞名，夜市小吃百百種，平價的牛排配上半熟荷包蛋和鐵板麵，深得學生和小資族的喜愛。一名女網友表示，最初認為夜市牛排的靈魂是半熟蛋，近期覺得是濃湯，便好奇詢問，「夜市牛排的靈魂是哪個？」貼文一出，眾人全點名「超黑1物」才是好吃的真理。

原PO在PTT女板以「夜市牛排的靈魂是哪個？」為題問卦，她表示小時候認為夜市牛排的精髓是半熟蛋，之後又覺得是餐包，長大後才發現濃湯才是靈魂所在，也能沾著餐包搭配。不過她也說，「好喝的濃湯太少了！很多攤的濃湯都超水的！完全不優，下次不會再去吃呢！」

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貼文曝光後，立刻引發熱議，最多人點出夜市牛排之所以好吃，關鍵就是「鐵盤」，「推個陳年鐵盤」、「鐵板，你外帶用餐盒裝是不是就覺得沒那麼好吃」、「鐵板黑垢」、「超燙鐵板」、「鐵板才是精華，無數份餐的美味沉澱」。

▲▼夜市牛排。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們對於夜市牛排的靈魂議論紛紛。（圖／翻攝自PTT）

也有其他人持不同看法，「酥皮濃湯」、「鐵板油麵」、「蒼蠅紅茶」、「牛排本身啊！Tmd還要討論」、「沒有一支工整的刀子和叉子，幸運翻到也是沒洗乾淨的」、「煎到尻不起來的蛋」。

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