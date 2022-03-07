被牛排耽誤的濃湯店？　他大讚孫東寶湯「料多香甜」網點頭狂誇！

▲不少網友認為，孫東寶的濃湯與餐包更好吃。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父，資料照）

記者黃品臻／綜合報導

網路上盛傳，不少連鎖餐廳主要銷售的食物都不如附餐或其他選擇來得好吃，肯德基、拿坡里、摩斯漢堡等都在此列，近日就有網友再度開啟這個話題，不過這次的主角是連鎖牛排餐館孫東寶。

一名網友在Dcard提到，「一般平價牛排館的濃湯料又少，調味也不到位，只有孫東寶的濃湯，料又多，也夠香甜，每次去都要喝個三碗」。原PO因此好奇有沒有人也覺得孫東寶的湯很猛。

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▲原PO認為孫東寶的濃湯比排餐好吃。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出有不少喜歡同款濃湯的網友回應，「我，每次都是為了想喝湯才去孫東寶」、「因為肉很難吃所以覺得湯很猛」、「真的 ！ 濃、純、香」、「他們牛排超級難吃，但我會為了湯跟餐包去吃」、「濃湯比牛排讚」、「湯真的不錯，我也一次三碗，曾經為了湯去點排餐」、「是真的蠻好喝的，第一次喝的時候有種：天哪，怎麼這麼好喝」、「孫東寶是主打湯包跟濃湯的店，煮濃湯絕不馬虎，對於湯包的品質也是非常的嚴格把關」、「前員工路過，自己上班都要先喝個好幾碗跟餐包哈哈哈」。

不過也有網友認為，其實就是粉包煮出來的湯，「嗯嗯，還不錯，粉包的湯」、「現在湯幾乎都是粉包，我姐在做食品研發，你要什麼高湯都有」。