夜市牛排150元！他驚問「正常嗎」　網挖出「小時候價」嘆：漲翻天

▲網友逛夜市時，看到牛排要價150嚇翻。（示意圖／記者陳俊宏攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

主打平價的夜市牛排，深受小資族與學生的喜愛，因此在眾多夜市美食中佔有一席之地，但隨著物價上漲，以往的饕客也慢慢發現夜市牛排漲價了。一名網友即表示，自己某日逛夜市時發現，一客牛排已經要150元了，讓他驚呼跟記憶中不同，懷疑自己是不是跟社會脫節了。

一名網友在PTT上以「夜市牛排一客要150元？」為題發文，表示近日自己逛夜市時，發現平價的夜市牛排現在一客竟然已經要價150元了，「不知道是不是我太久沒逛夜市，還是我真的已經與社會脫節，我印象中150應該是在牛排餐廳的價位吧」，讓他懷疑是不是自己吃米不知米價，詢問廣大的網友現在這個價錢是正常的嗎？

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▲原PO詢問大家夜市牛排150是正常的嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友指出，小時候夜市牛排的價錢可是連100都不到，跟現今對比差很多，「30年前60元，150還好吧」、「我小時候是90」、「我小時候只要80」、「不是一客七八十塊嗎」。

也有許多網友感嘆物價上漲的時代，多數人認為什麼都漲，肉類怎麼可能凍漲，「算便宜了啦，大塊牛排都要180了」、「牛排餐廳150？？那麼佛的不多了吧」、「150算便宜了吧，有些都漲到200了」、「基本都150、160了」、「這兩年物價狂飆，光那個雞肉就漲幾波」、「小麥、蛋 漲翻天你知道嗎」、「這兩年最有感，便當都110、120起跳了」、「你脫節的很誇張，夜市牛排我家這都200up了，哪有150的」。

▲多數網友認為夜市牛排漲價很合理。（圖／翻攝自PTT）







