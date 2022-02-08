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早餐點鐵板麵加蛋　店家竟把「生蛋加進咖啡」！他喝完發現氣炸

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲美式咖啡裡有生雞蛋。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友叫早餐外送，點了鐵板麵套餐，飲料選擇美式咖啡，因為想多吃一顆蛋，另外勾選「加蛋」的選項，餐點送來後發現店家沒有多加一顆蛋，他心想可能是店家太忙忘記加，結果美式喝到底才發現，加蛋的蛋竟然在咖啡裡，而且還是生的，讓他覺得超荒謬，「2022開工第一喝，美式蛋」。

原PO在Dcard上發文，昨（7）日早上叫外送，點了一份勁辣雞腿捲餅67元以及鐵板麵套餐118元，套餐選擇美式咖啡，另外還勾選了「加蛋」的選項。餐點送到後，發現老闆沒有多加一顆蛋，但他想說可能是因為太忙碌，因此想說就算了，沒想到美式喝到底部時，竟然有一顆生雞蛋。

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他看到生雞蛋超傻眼，幸好平時習慣撕開封膜喝，如果用吸管就直接喝下去了，「蛋黃旁邊還有一絲絲半透明，又帶一點白的不明物體，我懷疑是不是有被美式沖到，所以有一點熟掉」，喝的時候就覺得口感很怪，居然軟軟的，本來以為是茶包，但回過神來才驚覺，「不對啊，我點的是美式欸，哪裡來的茶包？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO喝到底才發現咖啡被加料。（圖／翻攝自Dcard）

他立刻反映，客服表示「給35元優惠券」或「刷退30元」，但他認為這已經是食安問題，不接受這樣的處理方式，「如果拉肚子怎麼辦？拿30塊就打發我？生雞蛋加美式？當我乞丐嗎？」客服才回應「給140元優惠券」或「刷退118元＋45元的優惠券」，雖然客服的態度很友善，也很積極處理，但原PO仍覺得很氣很荒謬。

貼文一出，網友們也覺得很誇張，「笑死，這是在整人吧」、「咖啡加蛋，這種新產品也是挺奇特的」、「這是美式鹹豆漿的概念」、「店員神邏輯」、「根本黑暗料理，店員忙到邏輯死亡了嗎」、「店家：這種要求我還是第一次聽到」、「即使越南有這個喝法，但我相信早上去台式早餐店隨便問十個台灣人，肯定都沒有喝過這種咖啡啦」。

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