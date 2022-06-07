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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

說謊被記過！北市員工上班用PTT　基金會堅持不公開「道歉聲明」

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

有PTT鄉民「LovError」日前發文內容稱妻子與3名小孩發高燒住院，卻被醫生說是輕症，但遭PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，且IP在台北市政府，進而引爆網軍爭議，而其身份也被曝光，為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工。會展會7日表示，已決議記過2次並要求發布道歉聲明，但聲明內容卻不宜對外公開。

民進黨台北市議員王閔生2日揭露，「LovError」和「going70」、「going90」屬於同一個人，且在上班時間使用PTT，IP位置都在台北市政府，甚至發文稱妻小確診，就醫卻被稱輕症等言論，但被抓包後又坦言是「幻想文」。

當時台北市資訊局公布調查結果，「LovError」為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，自稱發文為自身遭遇，抒發不滿而非造謠，於上班時間從事非公務行為，願受懲處。

▲▼台北市議員王閔生市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）

台北市會展產業發展基金會副執行長陳文鑠7日接受電訪時表示，已在6日人事評議委員會核定，針對林姓員工記過2次、年度考績丙等、無年終獎金，並要求林姓員工發布道歉聲明。

針對道歉聲明具體內容，陳文鑠卻稱，聲明跟考績都涉及個人隱私，屬於公司內部紀錄，不宜對外公布。媒體追問，道歉聲明是否應公布給社會大眾？但陳文鑠不斷強調，人評會決議有要求林姓員工寫道歉聲明，儘管林姓員工本人有同意聲明被披露，但要先確認該份聲明是否涉及個資，且應該由對方自己公布，不宜由基金會公布。

但媒體質疑，連林姓員工本人都同意披露，為何無法公布「道歉聲明」內容？陳文鑠仍說不宜公布，不過若有台北市議員索資，就可以提供給議員。

最後，在媒體不斷要求「道歉聲明」內容下，陳文鑠才以口述方式說明，道歉聲明包括3個重點，包括對個人在上班時間未能遵守員工使用資通訊裝置應注意事項，用公務電腦在網路上從事非公務事務、違反紀律上，這點林姓員工承認錯誤；網路上稱居隔期間沒領薪水，是未依據事實陳述，願接受懲處，並為PTT上的言論道歉，網路上所有言論是他個人行為並負所有責任，與基金會無關，且他絕非網軍。

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