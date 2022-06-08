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柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

▲▼台北市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

新冠確診死亡個案火化爭議不斷，指揮官陳時中今日表示，雖然沒有規定「24小時之內」火化，這並不是指24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。對此，台北市長柯文哲表示，相信中央不會蓄意去剝奪人民權利，法令也是為了避免傳染，但這幾天陳時中指揮官不好好解釋，不僅造成地方執行單位的混亂，也對往生者的家屬造成了二次傷害。

柯文哲表示，身為一個急重症外科醫生，自己看過太多的生死離別。所以理解為什麼會有告別式，其實就是要讓生者和摯愛的親人，好好說再見，才能「放下」，開始療傷。

柯文哲指出，到底新冠肺炎病歿者的遺體，要在多久時間內火化？其實是可以討論的。根據現行傳染病防治法的規定：新冠肺炎的病歿者一旦裝入屍袋後，就不得再打開，而且必須在醫院或接體車上入殮封棺，然後逕送火化場火化，這些都載明於中央防疫指引當中。

柯文哲表示，相信中央不會蓄意去剝奪人民權利，法令也是為了避免傳染，但到底有沒有討論空間與權宜做法？相信是有的。今天陳重文與應曉薇兩位議員在質詢的時候，北市殯葬處提到了透明屍袋的想法，或許可以在減少感染風險的狀態下，讓親屬看最後一面、和往生的親人告別。疫情期間，資訊應該透明公開，讓大家在正確資訊下集思廣益，共同尋求解決方案。

柯文哲批評，這幾天陳時中指揮官不好好解釋，卻選擇了直接否認，好像所有的縣市政府、殯葬業者、病歿者親屬，都讀不懂中央的規定。不僅造成地方執行單位的混亂，也對往生者的家屬造成了二次傷害。

柯文哲呼籲，中央若要調整，就儘速找相關業者討論後修法，地方政府會因應；或者就直接告訴人民，非常時期有非常做法，我們也會理解。我想，這才是一個負責任的政府，能為悲傷脆弱的人民，能略盡的最微薄的心意。

對於火化爭議，陳時中說明，一開始訂的相關醫療院所指引，有關屍體處理規定，主要確保遺體不至於再度傳染，並防範殯葬工作人員處理過程中安全，因此規定「屍體裝入兩層屍袋，稀釋漂白水抹拭，不可再打開」，也才有後來所謂瞻仰遺容等等出現相當困難。

陳時中指出，實務上各地考量火化場負荷量能，不影響火化場日常工作情形下，都以24小時為原則。地方處理時候「我們法上沒有規定24小時一定要火化，但要求要能盡速」，地方當然根據排班、火化場使用量能，都盡量在24小時裡面。另擔憂洩漏、感控分流等因素，相關遺體都盡量不入冰櫃，不入冰櫃又不能打開，所以火化時間一定是越快越好。

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