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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

確診者死亡24小時火化的爭議延燒，指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，有些人誤解24小時內要快速火化，也不是說這樣做是錯的，「只是我們沒有明寫，但沒有錯」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲抨擊，既然是正確的，為何不白紙黑字規範清楚？陳時中說穿了就是沒擔當。

黃子哲表示，陳時中昨天才甩鍋說沒要求染疫遺體要24小時內火化，今天馬上髮夾彎改口說這樣做沒有錯，只是沒有明寫，但既然是正確的，那為何不訂出明確時間呢？為何不白紙黑字規範清楚？

他感嘆，原來在這場疫情中，關於不幸逝去的生命以及天人永隔的憾事，陳時中是用「潛規則」在面對與處理，這是有多諷刺與荒唐。

黃子哲說，指揮中心考量傳染風險而希望「盡速」火化染疫遺體，而這個「盡速」，事實上就是24小時，實務上地方政府與殯葬業者便是如此配合，如今遭遇外界的壓力與質疑時，陳時中才來左拐右彎，一下沒規定，一下有要求，又是沒有錯，又是沒明寫。

他砲轟，陳時中說穿了就是沒擔當，用含混不清、曖昧不明的方式，就這樣「混」了2年多，讓多少人在不明不白中，留下莫大的遺憾與傷痛。

黃子哲表示，陳時中的政客樣貌越來越鮮明，當陳時中說「要等我選台北市長，大可不必」，這會不會又是另一個「潛規則」，其實同樣真正是在表達，「沒有錯，只是不用明寫」。

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