台斯「民事暨商事司法合作協議」簽了　蔡清祥：未來還有更多

▲台灣與斯洛伐克今天簽署「民事暨商事司法合作協議」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，今（8日）由我駐斯國代表李南陽與斯駐台代表博塔文簽署「民事暨商事司法合作協議」。勞倫契克表示，這是台斯合作的一大步，相信這將強化雙邊良好的關係，並將加強未來合作。

台斯去年8月3日才完成簽署「刑事司法合作協議」，促進兩國共同打擊跨國犯罪合作機制，今天再度簽署「民事暨商事司法合作協議」。外交部長吳釗燮、法務部部長蔡清祥、司法院副院長蔡烱燉、外交部歐洲司長陳立國、斯洛伐克國會副議長勞倫契克訪團成員與會見證。

蔡清祥表示，這是台灣與歐盟成員國簽署的民事暨商事司法合作協議的里程碑，相信未來還會有更多；蔡烱燉補充，相信這個協議對台斯司法合作發展至關重要。

此外，吳釗燮今天上午也頒贈「睦誼外交獎章」予斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský），表彰其致力拓展台斯關係及促進兩國人民情誼的貢獻。歐舒斯基致詞時說，他在共產鐵幕生活了大半輩子，深知團結保衛民主的重要性，支持台灣是再正常不過的事，並稱只要他還有一口氣，就會和台灣站在一起，因為「友誼和民主使我們緊緊相連」。