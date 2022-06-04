吳釗燮：台灣面對中國威脅　「有如大衛挑戰巨人歌利亞」

▲外交部長吳釗燮接受法國《快訊週刊》（L’Express）專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮接受法國《快訊週刊》（L’Express）專訪，直言台灣勇敢面對中國威脅，有如大衛挑戰巨人歌利亞，而民主台灣必將勝出，並指台灣加入民主國家援助烏克蘭，以具體行動反制俄羅斯，同時我國也與理念相近國家加強合作，持續爭取國際對我國的支持。

吳釗燮指出，中國頻繁派遣機艦侵擾台灣，威脅區域安全，並持續對台灣採取網攻及認知戰等混合戰術。我國位於民主陣營對抗威權擴張的最前線，台灣深受烏克蘭在烏俄戰事中以小博大的堅毅精神鼓舞，除持續發展不對稱戰力，也將強化全民防衛與後備動員能力，展現政府及人民齊力保家衛國的堅定意志。我國勇敢面對中國，有如大衛挑戰巨人歌利亞，而民主台灣必將勝出。

吳釗燮表示，台灣也加入民主國家援助烏克蘭，以具體行動反制俄羅斯；同時我國也與理念相近國家加強合作，持續爭取國際對我國的支持。 美國總統拜登近期訪問亞洲，強化與同盟國家的關係，我方樂見「四方安全對話」（QUAD）及「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）等機制持續深化安全合作。另外，法國及英國也派出艦隊在印太地區執行「自由航行」任務，在在顯示民主陣營共同維護印太區域安全的共識，我方對此表示歡迎及肯定。

關於台灣與立陶宛關係的發展，吳釗燮表示，立陶宛是勇敢的盟友，去年慨贈台灣疫苗之舉，溫暖台灣人民的心扉，強化了兩國未來各項領域友好發展的基礎。我國2021年設立駐立陶宛台灣代表處，立國來台設處也進展順利，雙方將持續加速深化雙邊友好實質合作。

吳釗燮談及，近半年多來，法國參議院及國民議會分別籌組議員團訪台。法國2022年也首度在世界衛生大會（WHA）發言支持台灣，強調應將台灣納入全球衛生架構。對於法國展現堅定力挺台灣的立場，我國深表感謝，期盼兩國關係在既有深厚基礎上持續友好及深化。

外交部說明，《快訊週刊》於1953年成立，受到法語系國家政治菁英高度重視，網站每月受眾達1200萬人次，極具輿論影響力。