日防衛省現職文官擬駐台　外交部：捍衛國際正義與自由民主

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

日本產經新聞報導，有鑒於台海情勢緊張，日本政府將首度派出防衛省文官人員進駐「日本台灣交流協會」，預定今年夏天到任。對此，外交部發言人歐江安7日表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作評論，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。

歐江安今天在例行記者會答覆媒體提問表示，外交部一貫重視並籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，共同捍衛國際社會民主價值。我國對於日本政府已多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。

歐江安表示，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。

此外，對於日本內閣會議預定7日通過本年度「經濟財政運營和改革基本方針」（骨太方針）其修正案罕見加註「台灣海峽和平穩定重要性」，歐江安說明，台海和平穩定與全球政經發展情勢密不可分，日本政府至今已多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性。

歐江安強調，對於日本及國際社會任何有助於維護台海和平穩定的正面舉措，我方均表肯定與歡迎。我國將與日本等理念相近夥伴持續深化實質友好合作，捍衛自由民主的共享價值，維護台海安全及印太區域的和平穩定。