遭指苛扣薪資「會議室變私刑場」　宣昶有怒斥：是毅傳媒的事

記者邱中岳／台北報導

內湖一家生技公司被傳出積欠員工薪水的狀況，警方在7日晚上接獲線報，1名男幹部被10名員工圍毆，並囚禁在會議室，最後警方前往救人，並發現幹部身上多處挫傷，當場逮捕帶頭滋事的男子，但宣昶有在10日上午出面否認被打男子是公司員工，指出發生地點是毅傳媒辦公室，認為是這是毅傳媒之前積欠薪水的問題。

警方在7日晚上7時許接獲線報，有23歲的孫姓男子找來9人助陣，前往內湖路一段的科技大樓內，找毅傳媒的45歲黃姓負責人索討薪水，最後在會議室協商破局，孫等人痛毆黃男，最後黃男妻子獲悉後報警，警方也當場將黃救出，並逮捕涉案的孫，後續也陸續查緝9人到案，

▲內湖科技大樓爆出囚禁毆打，宣昶有出面否認是生技公司出問題，發生地點是在毅傳媒辦公室。（圖／記者邱中岳攝）



原本現場被指出是聯電集團董事長宣明智的兒子宣昶有旗下的生技公司，但是宣也在10日出面駁斥說法，直言發生事情的地方是毅傳媒，並強調事情應該是跟毅傳媒前任經營者也關，因為前任經營者積欠很多費用，在10日上午還進行調解，所以認為應該是尋仇的狀況。

宣昶有也表示，當天發生事情並沒有宣捷的員工，是毅傳媒前面的事情，毅傳媒也在積極的解決，當場也否認被打的黃姓負責人是宣捷的員工，毅傳媒的事情除了積欠員工薪水，還有之前惹的麻煩，看起來就是來尋仇的 請員工跑腿、洗衣服，但宣表示「都不是宣捷的事情」，且黃也不是自己的員工，所以是他們的事情，有扯生技公司一定會提吿。

▲外界指出爆發囚禁的地點是宣昶有的生技公司，宣在10日上午出面駁斥。（圖／記者邱中岳攝）

宣也指出，毅傳媒本身是非常不良的媒體，新的股東在接手時，轉換期間也發現很多事情，但自己對此並不知情，警察也沒上門查訪過，毅傳媒積欠薪水從2021年中旬就積欠薪水，內、外債加起來高達好幾千萬，之前就解決很多事情，後續很多不明外債一直來，也是始料未及，畢竟現在毅傳媒負責人不是我，所以並沒有相關聯。

宣捷幹細胞生技公司聲明全文：



針對今日媒體報導「宣昶有生技公司驚爆苛扣薪資！10員工囚禁幹部」一事，宣捷幹細胞生技股份有限公司發表鄭重聲明，本公司並未苛扣員工薪資，也並無發生員工囚禁幹部一事，該文中提及之黃姓男子並非本公司員工，該報導內容，本公司並未涉入其中，皆與本公司無關。

宣捷幹細胞向來合法正當經營，如有員工發生違法情事，本公司絕不寬貸，但也不容許任何人混淆視聽，損害公司名譽。如有未經求證任意轉載報導，本公司將採取法律訴訟途徑。

對於此相關報導無端提及本公司，本公司亦屬無奈，經營業務及權益並不會受影響。希望關心宣捷幹細胞的股東及客戶，仍持續給予宣捷幹細胞支持！