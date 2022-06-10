foodpanda「加收平台費」惹民怨！624人投訴消保官　業者道歉了

▲foodpanda「加收平台費」引發風波。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠、許敏溶／台北報導

外送平台「foodpanda」宣布自6月7日上午10時起，於6縣市之外送訂單加收「平台費」，其中，北北基多收5元，桃園及新竹縣市則收3元，連同已付費的訂閱制會員同樣也得負擔，此舉掀起大批會員不滿，認為業者變相漲價，且未經告知加收費用已算片面違約。對此，行政院消保處證實已接獲全台624件投訴案並要求退訂，foodpanda則發出聲明致歉了。

▲foodpanda6月7日起針對6縣市收取3至5元平台費。（圖／翻攝熊貓公告）

foodpanda提供一般民眾、付費訂閱制訂餐服務，其中，針對付費訂閱制分為「月費制」、「半年制」、「年費制」共3種方案，最低月費制價格為119元，且每次訂單低消需滿179元以上才可享無限次免運，以及其他店家優惠等，但自6月7日起無論是一般消費者或是訂閱制會員皆須多支付3至5元平台費，引來大批消費者反彈，對此十分不滿，認為foodpanda無預警且未提前公告即加收平台費，不僅與平台使用條款條款不符，更直言是變相收費、片面違約。

對此，行政院消保處消保官王德明指出，截至昨（9）日為止，已接獲624件投訴，包括台北308件、新北206件、桃園62件、基隆14件、新竹縣市各17件，多數投訴民眾認為業者此舉是片面違約，並要求退訂，但目前業者卻不給消費者退訂，違反之前服務條款中規定：「任何費用調整將於下次（月／半年度／年度）續訂時生效，不影響續訂前之使用。」現已經通知業者和相關單位來開會，待確定事實之後，再決定如何開罰。

foodpanda則發出最新聲明表示：「依pandapro訂閱制服務條款，pandapro優惠範圍包含免外送運費、指定店家折扣優惠、額外優惠券，所提供優惠的價值總計超過年費費用。據內部統計，pandapro用戶平均每月可省下500-700元外送運費，除為用戶大幅降低運費開銷，另提供專屬折扣優惠，以6月份為例，共提供每位訂閱用戶最高690元優惠折扣。」並強調平台費用途為支應平台維運成本，非屬外送運費、折扣等pandapro優惠範疇。

針對訂閱用戶同樣須支付平台費，並與平台使用條款部分不符則解釋，「國際上各外送平台亦多有收取此項費用的慣例，即使為訂閱用戶仍需支付此筆費用．foodpanda的使用服務條款中很早即列入收費項目包含平台費，基於企業永續發展及深耕台灣，不得不回歸使用者付費原則。」對於此次風波造成pandapro用戶及社會大眾誤解，「foodpanda致上最高歉意，未來會持續保障訂閱戶享有免運費以及獨家優惠的權利，並盡力提供消費者最經濟實惠的服務方案。」