恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

▲恩恩爸。（資料照／記者陳以昇攝）

記者皮心瑀 ／新北報導

中和2歲男童恩恩因染疫逝世引發社會關注，父親近日出面盼能還原事實真相，請政府公布報案通話的錄音檔，日前已前往消防局聆聽，但仍認為有疑點。民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，打從事件一開始就有人在後面阻擋真相被公開，並稱通話譯文的準備應有8通，但最後消防局2日早上卻只寄出5通，這個動作是誰決定的？「侯友宜市長絕對要說明，因為我得知的消息是，這就是市長室決定的」。

卓冠廷指出，其實消防局在上月29日深夜恩恩爸發文後，30日市府掌握輿情，消防局早上就陸續將恩恩媽媽和消防局的錄音檔都copy起來，同時開始準備譯文，應該是準備資料給「高層」定奪，而被抽起來的「消防局打給媽媽」的3通譯文是市長室決定的，因為「市府高層」認為消防局打給媽媽的電話中，透露的對話內容對「衛生局」更加不利，寧願讓消防局背鍋，也要讓譯文晚一點到家屬手中。

卓冠廷表示，要不是恩恩爸之後堅持親自跑一趟新北市府領資料，他當天就會被新北市政府呼隆過去，在家等「不齊全」的譯文寄到，然後拖過一個端午連假，再去跟新北消防局追另外3通的資料。

卓冠廷說，當恩恩爸現場反映有遺漏3通消防局的回電，消防局長黃德清居然對媒體說，恩恩爸當初提出申請的內容，最主要是要求妻子報案的5通電話內容，因此消防局提供的就是這5通電話譯文，但是在恩恩爸說得很清楚，他的申請書中，跟消防局同時要了 8 通電話的所有相關檔案，消防局一定清楚明白。

卓冠廷批評，更過分的是，有前新北消防員出來爆料，揭露恩恩爸去消防局聽錄音的當天，為了取信於恩恩爸，要說服他勤務中心當晚真的有很多報案聲音會被錄到錄音裡去，消防局人員竟然演了一場大戲？

卓冠廷直言，新北市消防局承受的壓力有多大他不知道，是否為了侯友宜的總統路？要對整個市府的防疫和市長形象做滴水不漏的防護，導致公務員在勤務中心模擬報案？事情有一個是非對錯的底線，危機處理不能超過這條線，那就是「人命關天」。人在做，天在看。趕快把真相還給恩恩爸爸。

對於遭指刻意演大戲，新北消防局回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓恩恩爸了解，對於網友影射消防局變造錄音檔則將於8日上午9點，在新北地檢按鈴申告。