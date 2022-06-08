　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

記者徐政璿／台北報導

新北市中和區2歲童恩恩染疫離世，其父親持續追查是否有過失，民進黨多位議員參選人也加入戰局指控新北市長侯友宜隱瞞。針對張姓網友指控新北消防局動員119上上下下偽造報案，營造紛亂假象，該名被指控的消防員今也正式提告，反擊網友扭曲事實。

▲▼新北市消防局。（圖／突發中心攝）

▲新北市消防局。（圖／突發中心攝）

被指控造假的是消防局勤務中心李主任，他表示，連日紛紛擾擾有心人士刻意操弄輿論，嚴重打擊防疫人員士氣影響個人及本局聲譽，他只能訴請公正的第三方司法介入調查，以刑法第310條第2項之加重誹謗罪對張姓網友提出告訴。

李主任並表示，張姓網友文章發佈後獲得全國媒體社會大眾密切關注，僅短短數小時內即有上千則留言並致使群眾誤會謾罵，造成他個人名聲嚴重受損，他也會要求鑒定本案所有通聯紀錄、錄音檔案等電磁紀錄有無變造，還他清白。

新北市消防局回應全文如下：

有關張姓網友貼文提及6月6日恩恩爸爸至消防局聽取錄音案。

恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
iPhone、安卓可共用充電線！　歐盟通過統一用「Type-
羅時豐53歲變肌肉男　「被切腸26cm」曾淚留遺言
人妻性愛片被小王放知名成人網站！　遭600人看光崩潰
月薪最高23萬！台積電等26大廠徵才　不限學經歷也有40K
老師離開找朋友　7歲童泳池溺水身亡
今天雨最猛！　明起趨緩「這天後徹底放晴」
估6月底「疫情一定會下降」！　1關鍵降死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

參考WHO全球確診喪葬指引　國民黨團轟陳時中：新加坡可守靈3天

曾銘宗挺新北消防局「哪有偽造」　盼恩恩爸體諒基層公務員

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

外界拋透明屍袋解決火化之亂　羅秉成：技術性做法「正在討論中」

朱立倫「沒有共識的共識」談兩岸　藍委反罵民進黨：別只會張嘴叫

蔡英文9日接見法國國會訪團　親頒外委會副主席「大綬卿雲勳章」

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

新北市消防局演假報案給恩爸看　邱顯智斥裝肖維：好像楚門的世界

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

參考WHO全球確診喪葬指引　國民黨團轟陳時中：新加坡可守靈3天

曾銘宗挺新北消防局「哪有偽造」　盼恩恩爸體諒基層公務員

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

外界拋透明屍袋解決火化之亂　羅秉成：技術性做法「正在討論中」

朱立倫「沒有共識的共識」談兩岸　藍委反罵民進黨：別只會張嘴叫

蔡英文9日接見法國國會訪團　親頒外委會副主席「大綬卿雲勳章」

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

新北市消防局演假報案給恩爸看　邱顯智斥裝肖維：好像楚門的世界

被笑「沒路用」他拿安全帽打爆對方　右眼幾失明...莾男判3年8月

5產險居家照護不限新冠用藥！　富邦產限7種才賠

台東學生疫苗接種率高　高中以下6／13起恢復到校上課

對手抱怨勇士靠砸錢換冠軍　總管邁爾斯霸氣回應

前世界大賽MVP天才小史終於歸隊　本季首戰對馬林魚

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

800公尺墜落！跳傘教練「降落傘打不開」　肉身撞山壁當場慘死

新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰求償百萬

停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

羅時豐53歲變肌肉男「全因罹殺手疾病」！被切腸26cm　晚半小時就喪命

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

新北消防遭控騙恩恩爸　他揭2字證實

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

台中「大烏龍」議員參選人　2人撞名「清朝皇帝」

都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

更多熱門

相關新聞

新北消防局提告網友　侯友宜：支持弟兄捍衛清白尊嚴

新北消防局提告網友　侯友宜：支持弟兄捍衛清白尊嚴

中和2歲男童染疫身亡案持續延燒，一名聲稱是前消防員的張姓網友在臉書貼文指出，6月6日恩恩爸爸至新北市消防局聽取錄音檔時，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，刻意營造民眾進線頻繁的嘈雜假象。消防局今日赴新北地檢署按鈴提告，新北市長侯友宜也說，「我支持出生入死的消防弟兄，捍衛他們的清白跟箴言」。

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

新北消防局被爆演戲喊告　林楚茵批侯友宜：真以為自己土皇帝？

新北消防局被爆演戲喊告　林楚茵批侯友宜：真以為自己土皇帝？

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

蘇貞昌視察台大金山分院　承諾補助

蘇貞昌視察台大金山分院　承諾補助

關鍵字：

恩恩爸爸新北消防局侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

台女星爆投入AV產業！

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面