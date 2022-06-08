快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

記者徐政璿／台北報導

新北市中和區2歲童恩恩染疫離世，其父親持續追查是否有過失，民進黨多位議員參選人也加入戰局指控新北市長侯友宜隱瞞。針對張姓網友指控新北消防局動員119上上下下偽造報案，營造紛亂假象，該名被指控的消防員今也正式提告，反擊網友扭曲事實。

▲新北市消防局。（圖／突發中心攝）

被指控造假的是消防局勤務中心李主任，他表示，連日紛紛擾擾有心人士刻意操弄輿論，嚴重打擊防疫人員士氣影響個人及本局聲譽，他只能訴請公正的第三方司法介入調查，以刑法第310條第2項之加重誹謗罪對張姓網友提出告訴。

李主任並表示，張姓網友文章發佈後獲得全國媒體社會大眾密切關注，僅短短數小時內即有上千則留言並致使群眾誤會謾罵，造成他個人名聲嚴重受損，他也會要求鑒定本案所有通聯紀錄、錄音檔案等電磁紀錄有無變造，還他清白。

新北市消防局回應全文如下：

有關張姓網友貼文提及6月6日恩恩爸爸至消防局聽取錄音案。

恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。