　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市消防局演假報案給恩爸看　邱顯智斥裝肖維：好像楚門的世界

記者林銘翰／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，一名張姓網友在臉書指稱，新北市政府消防局以「假報案」的方式，表演勤務指揮中心現場給「恩恩」父親觀看，時代力量立委邱顯智8日直言，新北市消防局太可惡，這就像是楚門的世界，從頭到尾就是在「裝肖維」。

張姓網友7日晚間在臉書發文表示，恩恩爸爸6日到消防局本部聽取報案音檔，在上午9時30分到10時間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。對此，邱顯智8日上午偕同行動時代副總召王薇君、律師陳愷閎在立法院召開「新北市消防局相關爭議與可能涉及刑責」記者會。

邱顯智表示，新北市消防局從頭到晚都在「裝肖維」，先是告知恩恩父親前來聽取錄音檔，甚至宣稱可以帶到新竹給他聽，結果卻只給恩恩父親聽了太太打進去的5通電話，包括新北市消防局、衛生局跟雙和醫院的內部通聯，錄音檔通通都沒有，從頭到尾就是在「裝肖維」。

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩父親6日前往新北市消防局聽取錄音檔。（圖／記者陳以昇攝）

邱顯智指出，昨天有一位曾經在新北市消防局服務的前消防員在臉書揭露，恩恩父親當天受邀參觀新北市消防局勤務中心，竟然都是為他演出、安排的大戲，新北市消防局長官下令動員119，上上下下偽造報案，包括把將所有的無線電音量開到最大聲、要求執勤員大聲問案等。

邱顯智說，新北市消防局為了營造環境吵雜、充滿個資的假象，下令消防局其他科室人員，網內互打到勤務中心假報案、製造亂象，甚至下令位在消防局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」，透過大聲呼喊正在搶救、透過無線電營造紛亂。

邱顯智直言，新北市消防局太可惡，完全沒有事先告知恩恩父親，直言這就像楚門的世界一樣，「上上下下只有他不知道這是在演戲」，只是為了圓一個謊而演一齣戲，非常可惡。

陳愷閎說明，從法律層面來說，一般民眾如果謊報案件，會涉及違反《社會秩序維護法》第85條、《消防法》第36條，最重可處以1萬5000元的罰金，而如果報案內容是有關放火等刑事案件，還會有《刑法》未指定犯人誣告罪的法律責任，最重判處1年以下有期徒刑。

陳愷閎指出，新北市消防局宣稱這是「模擬」，也就是製造假報案，報案人跟受理人也可能會涉及《刑法》第213、214條的公文書登載不實罪、使公務人員登載不實罪，最重可能判處1年以上、7年以下的有期徒刑。

陳愷閎也提及，另外值得討論的是，公務員應該上班的時間內，沒有從事職務，卻配合演戲報假案，這也可能涉及《刑法》第134條準瀆職罪，且上面提到的刑度通通都要加重2分之1。

邱顯智強調，問題的真相只有一個，張姓消防員昨天出來揭發真相，新北市消防局的態度竟然是對他提告、轉移焦點，這完全莫名其妙，消防局應該是要鼓勵說真話、願意出來揭露事實的人，而不是消滅提出問題的人。

邱顯智也說，希望社會大眾能夠更關注這件事，新北市長侯友宜應該要出來真誠面對，給恩恩父親及社會大眾一個交代，新北市府面對公益揭發者的角色時，不應該用提告方式轉移焦點，這點應該加以譴責。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
iPhone、安卓可共用充電線！　歐盟通過統一用「Type-
羅時豐53歲變肌肉男　「被切腸26cm」曾淚留遺言
人妻性愛片被小王放知名成人網站！　遭600人看光崩潰
月薪最高23萬！台積電等26大廠徵才　不限學經歷也有40K
老師離開找朋友　7歲童泳池溺水身亡
今天雨最猛！　明起趨緩「這天後徹底放晴」
估6月底「疫情一定會下降」！　1關鍵降死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

參考WHO全球確診喪葬指引　國民黨團轟陳時中：新加坡可守靈3天

曾銘宗挺新北消防局「哪有偽造」　盼恩恩爸體諒基層公務員

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

外界拋透明屍袋解決火化之亂　羅秉成：技術性做法「正在討論中」

朱立倫「沒有共識的共識」談兩岸　藍委反罵民進黨：別只會張嘴叫

蔡英文9日接見法國國會訪團　親頒外委會副主席「大綬卿雲勳章」

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

新北市消防局演假報案給恩爸看　邱顯智斥裝肖維：好像楚門的世界

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

參考WHO全球確診喪葬指引　國民黨團轟陳時中：新加坡可守靈3天

曾銘宗挺新北消防局「哪有偽造」　盼恩恩爸體諒基層公務員

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

外界拋透明屍袋解決火化之亂　羅秉成：技術性做法「正在討論中」

朱立倫「沒有共識的共識」談兩岸　藍委反罵民進黨：別只會張嘴叫

蔡英文9日接見法國國會訪團　親頒外委會副主席「大綬卿雲勳章」

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

新北市消防局演假報案給恩爸看　邱顯智斥裝肖維：好像楚門的世界

瑞芳物流共和國廠區內死亡車禍！女騎士疑自摔　慘遭貨櫃車輾斃

被笑「沒路用」他拿安全帽打爆對方　右眼幾失明...莾男判3年8月

5產險居家照護不限新冠用藥！　富邦產限7種才賠

台東學生疫苗接種率高　高中以下6／13起恢復到校上課

對手抱怨勇士靠砸錢換冠軍　總管邁爾斯霸氣回應

前世界大賽MVP天才小史終於歸隊　本季首戰對馬林魚

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

800公尺墜落！跳傘教練「降落傘打不開」　肉身撞山壁當場慘死

新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰求償百萬

停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

新北消防遭控騙恩恩爸　他揭2字證實

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

台中「大烏龍」議員參選人　2人撞名「清朝皇帝」

都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

林秉樞爭閱卷抗告成功！蔡易餘批高院裁定不可思議　「讓林去威脅他人」

哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

更多熱門

相關新聞

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

新北中和2歲男童恩恩染疫過世案延燒，家屬近日出面盼能透過通聯紀錄，還原當時事實真相。新北市議員參選人卓冠廷則爆料，通話譯文應該要有8通，但是消防局卻只提供5通，其中3通電話被抽起來，聲稱對話內容「對衛生局不利」，而這個決定竟是市長室下令。對此，消防局長黃德清澄清，「絕對沒有這種事」。

居隔遇暖心房東幫送宵夜　感動她

居隔遇暖心房東幫送宵夜　感動她

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

快訊／上千留言謾罵新北消防員　本人提告：網友故意扭曲事實

新北消防局提告網友　侯友宜：支持弟兄捍衛清白尊嚴

新北消防局提告網友　侯友宜：支持弟兄捍衛清白尊嚴

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

恩恩爸錄音檔有內幕！卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染恩恩侯友宜新北市邱顯智

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

台女星爆投入AV產業！

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面