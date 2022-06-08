新北市消防局演假報案給恩爸看　邱顯智斥裝肖維：好像楚門的世界

記者林銘翰／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，一名張姓網友在臉書指稱，新北市政府消防局以「假報案」的方式，表演勤務指揮中心現場給「恩恩」父親觀看，時代力量立委邱顯智8日直言，新北市消防局太可惡，這就像是楚門的世界，從頭到尾就是在「裝肖維」。

張姓網友7日晚間在臉書發文表示，恩恩爸爸6日到消防局本部聽取報案音檔，在上午9時30分到10時間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。對此，邱顯智8日上午偕同行動時代副總召王薇君、律師陳愷閎在立法院召開「新北市消防局相關爭議與可能涉及刑責」記者會。

邱顯智表示，新北市消防局從頭到晚都在「裝肖維」，先是告知恩恩父親前來聽取錄音檔，甚至宣稱可以帶到新竹給他聽，結果卻只給恩恩父親聽了太太打進去的5通電話，包括新北市消防局、衛生局跟雙和醫院的內部通聯，錄音檔通通都沒有，從頭到尾就是在「裝肖維」。

▲恩恩父親6日前往新北市消防局聽取錄音檔。（圖／記者陳以昇攝）



邱顯智指出，昨天有一位曾經在新北市消防局服務的前消防員在臉書揭露，恩恩父親當天受邀參觀新北市消防局勤務中心，竟然都是為他演出、安排的大戲，新北市消防局長官下令動員119，上上下下偽造報案，包括把將所有的無線電音量開到最大聲、要求執勤員大聲問案等。

邱顯智說，新北市消防局為了營造環境吵雜、充滿個資的假象，下令消防局其他科室人員，網內互打到勤務中心假報案、製造亂象，甚至下令位在消防局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」，透過大聲呼喊正在搶救、透過無線電營造紛亂。

邱顯智直言，新北市消防局太可惡，完全沒有事先告知恩恩父親，直言這就像楚門的世界一樣，「上上下下只有他不知道這是在演戲」，只是為了圓一個謊而演一齣戲，非常可惡。

陳愷閎說明，從法律層面來說，一般民眾如果謊報案件，會涉及違反《社會秩序維護法》第85條、《消防法》第36條，最重可處以1萬5000元的罰金，而如果報案內容是有關放火等刑事案件，還會有《刑法》未指定犯人誣告罪的法律責任，最重判處1年以下有期徒刑。



陳愷閎指出，新北市消防局宣稱這是「模擬」，也就是製造假報案，報案人跟受理人也可能會涉及《刑法》第213、214條的公文書登載不實罪、使公務人員登載不實罪，最重可能判處1年以上、7年以下的有期徒刑。

陳愷閎也提及，另外值得討論的是，公務員應該上班的時間內，沒有從事職務，卻配合演戲報假案，這也可能涉及《刑法》第134條準瀆職罪，且上面提到的刑度通通都要加重2分之1。

邱顯智強調，問題的真相只有一個，張姓消防員昨天出來揭發真相，新北市消防局的態度竟然是對他提告、轉移焦點，這完全莫名其妙，消防局應該是要鼓勵說真話、願意出來揭露事實的人，而不是消滅提出問題的人。

邱顯智也說，希望社會大眾能夠更關注這件事，新北市長侯友宜應該要出來真誠面對，給恩恩父親及社會大眾一個交代，新北市府面對公益揭發者的角色時，不應該用提告方式轉移焦點，這點應該加以譴責。