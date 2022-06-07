業績多5成！「購書抵用券」助攻買氣　台北國際書展參觀人次曝

▲2022台北國際書展落幕，許多出版社表示買氣超過預期。（圖／書展基金會提供）

記者林育綾／台北報導

2022台北國際書展今（7）日圓滿閉幕，6天展期共吸引25萬人次參觀，同時在文化部加碼「購書抵用券」刺激買氣下，許多出版社表示銷售比預期還好，其中聯合文學業績比預期高出5成、時報出版多了1至2成、大塊文化超出目標1倍。書展也宣布，2023年主題國為「波蘭」，將迎接獨特創造性文化聞名的國度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022台北國際書展加碼「購書抵用券」帶動買氣。（圖／書展基金會提供）

台北國際書展睽違2年舉行，6天展期盛況超越預期，今年總計國內外有31個國家，國內外共計364家出版社參與，匯聚621位人氣作家，舉行500場以上精彩閱讀活動。包括「書展主題之夜」的朗讀派對Re-Open，重啟了作家與讀者以書相聚；法國之夜「即興漫畫音樂會」展現文字及圖像與音樂的跨界潛力；《臺北人》作家白先勇講座，可親炙大師風采，皆讓讀者們如癡如醉。

其中文化部加碼推出20萬張100元的「購書抵用券」，在民眾入場及滿額皆可獲得，成功帶動消費，在6月7日下午3點半全數發送完畢，不少出版社表示抵用券明顯帶動買氣，銷售成績比預期還亮眼。

▲聯合文學開出紅盤，業績比預期高出至少5成以上，李秦峰《彼岸花盛開之島》最熱銷。（圖／記者林育綾攝）

像是聯合文學開出紅盤，業績比預期高出至少5成以上，總經理李文吉提到，展位上最熱賣的書籍，是旅日台灣作家李琴峰新作《彼岸花盛開之島》，限量精裝版以及日文書封版都已經完售，她也是第一位榮獲日本最重要純文學獎項芥川獎的台灣作家。

「讀書共和國」出版社業務部專案企劃組主任盤惟心表示，此次吸引許多忠實讀者前來，不論人潮與買氣都有比預期好，尤其讀書共和國推出「閱讀護照」儲值優惠方案，搭配書展推出滿千送200抵用券，很多讀者逛了一圈後又會回來消費，整體業績比往年成長了一些。

大塊文化業績則超出預期1倍，業務協理廖建閔說，購書抵用券效果明顯，「幾乎每筆消費都用到！」此次還特別拓寬展位通道設計，希望給讀者寬闊的走動空間，但很意外是展位仍然經常滿是人潮，其中「超越」主題下的30種書、女性閱讀等9個領域，還有幾米、劉君祖等9位創作者的書，都有亮眼成績。

以童書出版為主的青林出版社，原本在疫情下應是受到最大影響，董事長林訓民表示，參觀的民眾還是有不少親子族群，今年展位6個，與2019年相較還少2個展位面積，銷售卻是異軍突起，不僅端午節當天的業績為前一天的3倍，也已經達到2019年的銷售額，表現亮眼。

而九歌出版社也提到，這屆台北國際書展人潮超出預期，假日甚至加派多位同事支援，也許是停辦2年緣故，整體買氣與往年書展相比甚至有好一點。時報出版也表示買氣增加1至2成，由於客群偏向文青族群，人文類書籍賣得很好，其中以《人慈》最為暢銷；雲門舞集創辦人林懷民的《激流與倒影》在簽名版的加持下也有不少人氣；村上春樹的《村上T》也銷售不俗。

允晨文化表示，今年推出的購書抵用券對提升買氣有所幫助，業績較原本預期提升2成。其中主力推薦的《余英時訪問記》十分暢銷，展場存貨已銷售一空；另一部力推作品《武漢》，除了邀請作者前來參加講座，更是此屆書展銷量最高的書籍。

▲時報出版買氣增加1至2成。（圖／書展基金會提供）

台北書展基金會提到，2022台北國際書展的參觀總數為25萬人次，與停辦前兩年2019相較，約為當時近6成的參觀人次，在疫情下表現亮眼。由於跟當年相比，書展少了世貿三館，同時今年因為疫情影響，把平日星光夜改成6點，減少了8小時營業時間，但相對的利多因素則是端午假期三天及購書抵用券加持下，買氣及人氣都超過出版社預期。

此屆書展閉幕同時，也宣布2023年主題國為波蘭，波蘭具有豐厚的文學底蘊，並以獨特創造性文化聞名，至今已誕生五位諾貝爾文學獎得主，期待波蘭在明年書展帶給台灣讀者多樣的出版與藝文面貌。

而2022年台北國際書閉幕不打烊，即日起至6月30日止，與六都超過200間圖書館合作「2022書展閱讀節」主題書展，結合「法國主題國書展」、「2022台北國際書展大獎得獎書展」活動，舉辦一系列閱讀講座、電影欣賞、說故事及研習等超過500場活動，全台讀者可於書展過後，閱讀不間斷，詳情可至台北國際書展線上書展「閱讀大小事」查詢。

相關報導

台北國際書展公布「最佳展位設計」 2023年主題國波蘭接棒