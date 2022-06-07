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台北國際書展公布「最佳展位設計」　2023年主題國波蘭接棒

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲2022台北國際書展公布「最佳展位設計獎」，讀字公民獲得大型展位組金獎。（圖／書展基金會提供）

記者林育綾／台北報導 

2022台北國際書展在今（7）日圓滿閉幕，今年在「購書抵用券」加碼加持下，許多出版社表示銷售不輸給2019年書展，甚至更亮眼。閉幕典禮時，也公布書展「最佳展位設計獎」，分為金、銀、銅獎得主，其中「大型展位組」金獎由讀字公民獲得。

邁向第六屆的「最佳展位設計獎」，特別邀請國內外評審，與國內讀者票選並列評選，共同在展期選出今年台北國際書展最美的展位，除了在展期製造新話題，為出版社提供改善空間的動力，也為書展創造新樣貌。獎項設置區分為「大型展位組」、「中小型展位組」兩種類別，各類別產生金、銀、銅三位得主。

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▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲「大型展位組」金獎得主為「讀字公民」（獨立出版聯盟/台灣獨立書店文化協會/台灣勞工陣線協會）。（圖／書展基金會提供）

其中「大型展位組」金獎得主為「讀字公民」（獨立出版聯盟/台灣獨立書店文化協會/台灣勞工陣線協會）、銀獎為「臺灣商務印書館股份有限公司」，銅獎為「大塊文化出版股份有限公司」，分別獲得10萬元、8萬元、5萬元獎金及獎狀。

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲銀獎為「臺灣商務印書館股份有限公司」。（圖／書展基金會提供）

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲銅獎為「大塊文化出版股份有限公司」。（圖／書展基金會提供）

「中小型展位組」金獎為「文訊雜誌社/洪範書店有限公司/爾雅出版社有限公司」，銀獎為「九歌出版社有限公司」、銅獎為「樂天Kobo電子書」，分別獲得5萬元、4萬元、3萬元獎金及獎狀。

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲▼「中小型展位組」金獎為「文訊雜誌社/洪範書店有限公司/爾雅出版社有限公司」。（圖／書展基金會提供）

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲銀獎為「九歌出版社有限公司」。（圖／書展基金會提供）

▲▼2022台北國際書展「最佳展位設計獎」。（圖／書展基金會提供）

▲銅獎為「樂天Kobo電子書」。（圖／書展基金會提供）

台北書展基金會也提到，2022台北國際書展的參觀總數為25萬人次，與2019年相較約為當時近6成的參觀人次，在疫情下表現亮眼。由於跟當年相比，書展少了世貿三館，同時今年因為疫情影響，把平日星光夜改成6點，減少了8小時營業時間，但相對的利多因素則是端午假期三天及「購書抵用券」加持下，買氣及人氣都超過出版社預期，許多出版社有超出1到5成的業績。

▲▼2022台北國際書展買氣超過預期。（圖／書展基金會提供）

▲許多出版社表示，在購書點用勸帶動下，書展買氣超過預期。（圖／書展基金會提供）

此屆書展閉幕同時，也宣布2023年主題國為波蘭，波蘭具有豐厚的文學底蘊，並以獨特創造性文化聞名，至今已誕生五位諾貝爾文學獎得主，期待波蘭在明年書展帶給台灣讀者多樣的出版與藝文面貌。

而2022年台北國際書閉幕不打烊，即日起至6月30日止，與六都超過200間圖書館合作「2022書展閱讀節」主題書展，結合「法國主題國書展」、「2022台北國際書展大獎得獎書展」活動，舉辦一系列閱讀講座、電影欣賞、說故事及研習等超過500場活動，全台讀者可於書展過後，閱讀不間斷，詳情可至台北國際書展線上書展「閱讀大小事」查詢。

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