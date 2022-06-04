開放寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天要搶

▲全家限時1天咖啡買6送6快筆記。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」優惠，加碼推罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，6月6日日上午10時準時開搶。另，萊爾富、OK mart至6月5日前也有限時咖啡優惠，像是特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡買8送8、泰式奶茶第2杯半價喝等。

全家6月限定好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限至12月26日，再加碼推Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，以及極鬆餅系列買6送3等2大優惠，可兌換至9月30日，同樣每人限購1組，6月6日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲OK mart「指定飲品第2杯半價喝」剩2天。

另，萊爾富至6月5日也於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出「現煮檸檬咖啡系列同品項買8送8」優惠，包括特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡、特大杯冰檸檬美式咖啡，最多現省640元，且開放寄杯、跨店兌換；OK mart則有「指定飲品第2杯半價喝」優惠，飲品包括「泰式奶茶」、「西西里咖啡」，第2杯通通5折喝。

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