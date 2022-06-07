Gogoro上中橫沒電！害警奔36公里換電池...「巨嬰」騎士回應了

▲男騎士Gogoro沒電受困，員警上前關切。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自台中的吳姓年輕人4日騎乘電動機車gogoro欲經中橫前往花蓮，但經過關原段時才發現前方坍方路斷，只好循原路折返，但他行經台14甲線38.6K落鷹山莊時，才驚覺電力用盡，受困於山中。

執行花季勤務的員警們恰巧經過落鷹山莊，發現吳男站在路邊一臉愁容，手足無措，經員警上前詢問，才知吳男電力耗盡受困路邊的窘境。

由於合歡山並無電池交換站的設置，但員警經過以往處理類似案件的經驗，得知最近的電池交換站位於36公里之外的南投清境7-11見晴園店，幸好本日正逢合歡山杜鵑花季，南投客運小巴可以來回清境與小風口。

警員林奕福遂想出1條最笨、最花時間，但也是最務實最妥當的辦法，就是將電動機車gogoro的2顆電池拆下，再將吳男載至小風口搭乘南投客運小巴前往清境更換電池，待吳男換完後，再沿原法搭回小風口，屆時員警再前往小風口搭載吳男返回機車停放處。

吳男於10時前往清境，於13時50分返回小風口，於14時15分換完新電池順利脫困，吳男離去前頻向員警感謝貼心的設想。



事後合歡派出所表示，類似電池耗盡受困山中的案件，今年合歡所已受理3件了，像今天的案件可說運氣極佳，還有南投客運可以搭乘，但2月下旬的另一名騎士則是於晚間19時受困在碧綠神木，當時員警是將其載往武嶺，請南投翠峰所同仁接駁至清境7-11換電池，再返程交給合歡所，整件案子折騰了近5個小時，可說極其耗損公務資源。

消息曝光後，許多網友為警察抱屈，認為騎士自己未做好出門準備，並說「警察是跑腿的嗎？」；「騎電動車上中橫，當然要先設想到續航問題」，直接批騎士「巨嬰」。

▲員警協調客運司機協助載騎士前往清境換電池。

而騎士隨後也在臉書回應解釋：「當天完全就是個意外，當時看導航並沒顯示封路，直到封路路段才發現，請大家不要帶風向。」

有鑑於此，合歡所建請這些受困騎士一定要寫申訴書給Gogoro電動機車官網，向其反應山中之困境，就以合歡派出所為中心，向東最近之電池交換站在太魯閣加油站，向西最近之電池交換站在南投清境7-11見晴園店，兩店相隔109公里，但電池只能行駛55公里而已，後續將會經常發生類似電力不足情況發生，將讓合歡派出所疲於奔命。



為顧及Gogoro消費者的權益，及避免耗費警察公務資源的顧慮，建請Gogoro總公司在碧綠神木或是關原地區增設GoStation電池交換站，以保障用戶的安全。