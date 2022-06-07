為修車費引殺機！兄腹部遭刺3天後不治...弟見最後一面落跑被逮

▲馮姓男子因修車費用與哥哥起口角衝突進而互毆，馮持瑞士刀刺向哥哥腹部後逃逸，在楊梅火車站前被拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市馮姓男子本月2日凌晨因修車費用與哥哥起爭執進而互毆，馮男拿出瑞士刀朝哥哥腹部猛刺1刀，哥哥受創後自行開車就醫，過程中意識都很清楚，未料在醫院手術後仍於5日上午傷重不治，馮男在哥哥過世前曾趕往醫院見最後一面，事後決定逃亡，在楊梅火車站前被警方拘捕。檢警6日相驗後決定擇日解剖以釐清死因。

楊梅警方指出，5日上午9時許接獲報案指稱，28歲的馮姓男子日前向32歲的哥哥借車使用，未料卻因故撞壞，2人在2日凌晨因修車費用起爭執，進而發生肢體衝突，哥哥持物品向弟弟丟去，弟弟則持瑞士刀反擊，向哥哥腹部猛刺1刀，哥哥受傷後還自行開車前往醫院就診，過程其意識都很清楚，未料手術後卻於5日傷重不治。

▲警方在楊梅火車站前查獲兇嫌馮姓男子到案，圖為拘捕馮男現場空景。

據指出，案發後，傷者曾自行到醫院就醫，家人也陪同，醫療過程中意識都清楚，後來醫院有進行手術，術後醫師還向家人聲稱手術很順利，未料住院2天後病情突然急轉直下，兇嫌還被家人通知到醫院見哥哥最後一面，得知哥哥過世後，兇嫌決定逃亡，在楊梅火車站前被巡邏警方當場拘捕到案。

馮男到案後坦承犯案不諱，但辯稱是哥哥先以物品丟他，才冒出火氣以瑞士刀還擊，沒想到哥哥卻因此死亡；桃檢6日下午相驗死者，發現僅約1公分傷口卻導致最後喪命，檢方將擇日解剖以釐清真正死因。

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