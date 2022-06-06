4大超商「開工咖啡優惠」來了！　拿鐵買6送6、西西里第2杯半價喝

▲4大超商開工日咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

結束3天端午假期，今（6）日又是開工日了，為撫慰上班族們的憂鬱心情，4大超商也祭出限時咖啡小確幸，像是小7全門市有「指定CITY系列飲品任選第2杯7折」，而全家則推限時1天「單品美式、拿鐵買6送6」等，咖啡控肯定要囤一波。

▲全家限時1天單品美式、拿鐵買6送6。

●7-11

7-11全門市即日起至6月14日祭出「指定CITY系列飲品任選第2杯7折」，包括CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列等通通一次喝。

●全家

全家今（6）日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限至12月26日，再加碼推Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，以及極鬆餅系列買6送3等2大好康，可兌換至9月30日，同樣每人限購1組，6月6日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

●萊爾富

萊爾富今（6）日祭出1日限定「大杯美式買8送6」、「大杯拿鐵買8送5」2大優惠，除可在門市購買外，Hi-Life VIP APP內的整買零取同步開放選購，且兌換期限長達3個月，提醒咖啡限同品項，冰熱不可任選。

●OK mart

OK mart全門市今（6）日起至6月8日祭出連3天「夏季風味飲品同品項第2杯半價喝」優惠，指定飲品包括西西里咖啡、泰式奶茶、OLAND鳳梨蘋果果粒茶及歐維氏醇濃可可飲；今日則再加碼限時1天持悠遊卡買大杯莊園級美式、拿鐵可享同品項第2杯10元。

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