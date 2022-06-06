桃園洗腎婦外出購物迷途7小時　家人急報警兵分3路電眼尋獲

▲盧姓婦人外出購物迷途，警方和家人兵分3路終尋獲。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名67歲盧姓婦人5日上午出門購物後遲至7小時仍未返家，因婦人需至醫院洗腎，深怕婦人在路上發生意外，家人急如熱鍋上螞蟻報警協尋，經警方調閱附近監視系統及調派線上警網擴大尋人，終於在離住家3.5公里外之桃園車站中壢客運等候區找到婦人，家屬對於警方能在極短時間內迅速尋獲親人，深表感謝。

▲▼給呆坐公車等候區的盧婦補充水分並由家屬送回。（圖／龜山警分局提供）

昨日下午4時許，龜山分局大林派出所警員劉心妤，接獲盧婦女兒至所內報案稱其母親上午9時去市場購物後，到下午4時仍未見其蹤影，也沒有在附近跟鄰居串門子，再加上婦人需至醫院洗腎，遍尋不著深怕婦人會發生意外，情急之下才到派出所請求協助。

警方立即從婦人住家開始沿線調閱監視器、詢問轄內里長並由所長親自與線上警網載著女兒至轄區附近尋人，在警方三管齊下後，終於於晚間18時許在桃園車站中壢客運等候區找到婦人，詢問婦人表示上午出門後疑似因為走錯方向，便找不到回家的路，且身體疲憊不堪，才會呆坐在公車等候區，員警見狀迅急提供婦人飲用水，並安撫婦人情緒，家屬表示很感謝警方積極尋人，能在短時間內尋獲家人，始未釀成意外。

所長鄒安晴表示，有易發生走失情況的長輩，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向管轄警察局、分局申請自願捺印「指紋建檔」，利用指紋終身不變的特性，迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回，維護長輩安全。