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前台南市府副發言人易俊宏涉性騷擾　藍軍要求教育部及黃偉哲給交代

▲前台南市政府副發言人易俊宏，涉嫌性騷擾、性猥褻未成年兒少案事，國民黨台南市議會黨團要求教育部及市府給交代。（圖／記者林悅翻攝）

▲前台南市政府副發言人易俊宏，涉嫌性騷擾、性猥褻未成年兒少案事，國民黨台南市議會黨團要求教育部及市府給交代。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

遭「台灣少年權益與福利促進聯盟」踢爆，台南市長黃偉哲前機要秘書室秘書兼副發言人易俊宏，藉憑著具有兒少講師、性平教育的培訓者…等多重頭銜，卻涉嫌性騷擾、性猥褻未成年兒少案事，國民黨台南市議會黨團指稱，簡直讓教育界蒙羞。

針對此重大教育事件，台南市議員王家貞及林燕祝2位議員，7日與國民黨中央文傳會連線召開記者會，指出易俊宏長年擔任公民審議及性平教育的培訓者，並接受許多縣市的學校，在國、高中，為莘莘學子講習「性」的教育及觀念；同時更身為兒童權利公約講師，還曾擔任教育部青年發展署的「青年好政系列—Let's Talk審議業師輔導團」，國民黨團憤慨表示，有如此資歷、身份、且受重用的「師者」，居然是浪費國家社會培育資源，欺騙、辜負國人期盼披著羊皮的「狼師」，如此諷刺、惡質的行徑相當令人不齒及氣憤。

國民黨團指出，對於這種長年擔任性平教育培訓者，卻疑似有不當性癖好傾向特質長年性騷青少年的人物，卻可以成為教育部青年發展署審議業師輔導團員，教育部如此識人不明、瑕疵用人，難道不需出面鄭重向全國人民道歉嗎？同時，也質問台南市長黃偉哲，台南市政府對此事，未如往常般主動的對外說明此嚴重事件的處理方式，及向市民道歉，卻待事件曝光後，用私下傳新聞稿的方式「私了」，市府以如此低調到似乎無事般的處理態度，是如媒體所指的「不願家醜外揚」概念嗎？還是急於「安全」切割呢？台南市國民黨團強烈要求教育部及台南市政府，必須為性平教育上，居然有如此最負面的教材公開道歉，並給國人及市民一個最合理的說明及交代。

台南市政府人事處指出，有關市府已離職易姓員工遭投訴疑涉性騷擾一事，疑似涉案員工雖於6月1日離職，此與市府處理性騷擾案並無關聯，涉案人員即使離職，市府仍會依性騷擾防治法及台南市政府性騷擾防治及處理措施等相關規定，啟動調查機制，成立申訴處理調查小組調查，辦理過程也會全程以密件及保密方式處理，以保護當事人隱私；調查小組秉客觀、公平、專業原則，以不公開方式進行調查。市府表示，後續將請各機關加強性別平等及性騷擾防治等相關課程，強化員工性別意識，並落實應用於工作與生活中。

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