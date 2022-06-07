台南第二場就博會11日南台科大登場　超過8千個工作機會

▲2022年第2場大型徵才活動「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於11日上午在南台科技大學三連堂辦理，市長黃偉哲等人鼓勵大家前來參加就業博覽會求職。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，市府2022年第2場大型徵才活動「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於11日週六上午9時至12時，在南台科技大學三連堂辦理，鼓勵大家前來參加就業博覽會求職。

此次徵才共有台灣國際航電、群創光電、啟碁科技、光洋應用材料、分享家食品、萬國通路、統一企業、小北百貨、全聯實業等105家廠商參與，提供8586個工作機會，其中10家廠商提供849個遠距面試職缺，本次就博會薪資超過3萬元以上計有5502個職缺，

7日由市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、南台科技大學副校長朱志良、台南市榮民服務處副處長江崇秋、議員李啓維、永康區長陳勝楠、善化區長方澤心、大台南總工會理事蔡明勳等人，共同為求職者加油打氣。活動以「GOOD JOB」為意象，展現這次就博會的多元職缺，另有提供「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「面試模擬」、「美髮水噹噹」、「投履歷抽平板」等加值服務，希望讓求職者能順利就業成功，找到理想工作。

黃偉哲市長感謝南台科技大學、台南市榮民服務處、徵才廠商以及各界協會、工會共襄盛舉協助市府辦理就博會，黃偉哲說為創造更多就業機會，市府團隊積極招商，不僅有南科，還有沙崙工業區及好幾處新興工業區，其中不乏高科技、制度良好的優秀廠商選擇在台南設廠，台南市2019年1月至111年4月新增1000家投資案，吸引1208億元投資額，帶動台南發展；市府為服務廠商及市民，之前辦理的徵才活動，媒合率高達5成。隨著畢業季的到來，有許多社會新鮮人將投入職場就業，透過就博會的辦理，可以為青年學子搭起一座就業媒合橋樑，讓本地或異地求學的畢業青年，都能「落地台南、就業生根」，在台南呷頭路、過好生活。

南臺科技大學副校長朱志良說，市府與學校合作辦理就博會，一起為台南留才，就博會當天除讓學生有求職實戰經驗，也提供求職者證件照拍攝服務，另學校今年也獲得教育部補助創新創業計畫，培養學生創業團隊，在就博會場外也有本校學生設置的「職人鬆一夏市集」，及流行音樂系學生的藝文表演，讓學生有一個表演的舞台，使本場就博會有更多元的呈現。另臺南市榮民服務處副處長江崇秋表示透過與市府合作辦理就博會，連結資源、共同協助退除役官兵、榮民、榮眷就（轉）業。

勞工局王鑫基局長表示為協助廠商徵才、市民就業，打造臺南宜居的就業環境，在疫情期間除持續推動實體徵才活動外，另求職民眾也可運用「台南工作好找APP」查詢職缺、線上投遞履歷，及遠距求職服務，讓求職者能透過多元管道找工作，像台南市重大投資廠商台積電也將於6月10日辦理技術員徵才線上說明會，歡迎踴躍報名參加。勞工局從2019年迄今已辦理超過1000場徵才活動，提供超過22萬個工作職缺，初媒率達5成以上；依據行政院主計總處統計資料顯示臺南市在110年失業率為3.9%，除低於全國失業率3.95％，亦為六都最低，且自2019年至2021年連續3年失業率皆低於全國，在六都中都是最低的。

本次就博會現場提供多項貼心服務，另在服務區也設置「安心上工、低收中低收、中高齡」等服務專區，提供專人協助諮詢及就業，還有提供職業安全衛生與勞動法令諮詢宣導，高雄榮民總醫院臺南分院提供健康諮詢與血壓量測，活動當天也有投履歷送好康，鼓勵到場朋友多投遞履歷求職，投遞１家以上即可獲得杯墊、讀卡機，投3家還有摸彩券，有機會可獲得8吋平板電腦，數量有限，送完為止。

為響應政府推廣節能減碳政策，當日除可搭乘臺南市區公車21路進入南台科技大學（大台南公車系統http://tourguide.tainan.gov.tw/），或搭乘火車至大橋火車站，越過永康陸橋步行約 5分鐘至南臺科技大學，也可由台南火車站搭5號公車至奇美醫院站（中華路）或中正南路站下車步行至南台就博會場。