台南市府前副發言人陷性騷疑雲「8未成年受害」　黃偉哲回應了！

▲台南市長黃偉哲強調，一定依法進行調查，絕不護短寬貸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣少年權益與福利促進聯盟，公開指控前台南市政府副發言人易俊宏，長期以來，涉嫌利用兒少講師身分，進行性騷擾、猥褻未成年兒少，至少8人受害，且有受害人出面指出，檢舉隔天加害者竟找上門，懷疑是受害人個資外流。對此，台南市政府指出，本案已組成調查小組，依法進行調查。

市長黃偉哲強調，市府同仁一旦涉及違反性平問題，市府會展開行政調查，經查如屬實，倘涉及刑責部分，該依法移送偵辦，一定依法移送偵辦，絕不護短、寬貸。

台南市政府人事處表示，有關市府離職易姓員工遭檢舉涉及性騷擾案件，市府將依性騷擾防治法及台南市政府性騷擾防治及處理措施等相關規定，組成調查小組，依法以不公開方式進行調查。

市府指出，被害人若因性騷擾事件而有心理創傷等生活適應問題，市府亦有專業社工人員提供個別化服務，將評估被害人需求連結諮商輔導及訴訟協助等相關資源，陪伴度過難關，請洽家庭暴力暨性侵害服務中心諮詢專線：(06)2988995分機222。

據了解，台灣少年權益與福利促進聯盟根據所接獲檢舉，在台北舉行記者會，公開指控前台南市府易姓副發言人，長期以來，涉嫌藉由兒少講師的身分，涉嫌性騷擾、甚至性猥褻未成年兒少，而該名易姓副發言人已於2022年5月31日離職。