前南市府副發言人、教部講師被爆性騷慣犯　國民黨轟：花錢請狼師？

▲國民黨今日召開「南市前副發言人竟是性騷慣犯？！黃偉哲請嚴查莫縱容！」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

前台南市府副發言人易俊宏被爆過去長期藉講師身分涉嫌性騷兒少，引發軒然大波。國民黨今（7）日召開記者會指出，事情爆發前幾天易俊宏就忽然離職，質疑台南市長黃偉哲似乎長期縱容易俊宏的不法行為。要求黃偉哲應立即徹查；也呼籲台南市府、教育部青年署應該對全案擴大調查，掌握實際受害人數，並對加害者嚴查法辦，給受害者一個交代。

國民黨今召開「南市前副發言人竟是性騷慣犯？！黃偉哲請嚴查莫縱容！」記者會。會中公布一份受害者親自陳述遭易俊宏性騷擾的錄音檔。受害者表示，當年他還是16歲高中生，在一次活動當中與易俊宏搭檔擔任工作人員，卻遭易俊宏以「我比較想玩你」等言語騷擾。他後來發現也有不少朋友遭遇易俊宏同樣的騷擾，有些甚至被碰觸私密部位，但大家當時年紀小，只能隱忍。雖然經過幾年了，但受害者心中仍存在揮之不去的陰影，直到今年還聽說有高中生被易俊宏侵犯，他要求政府單位應該有所作為，擴大調查，不要讓更多的兒少或青少年受到同樣的痛苦遭遇。

國民黨副秘書長王育敏指出，根據台灣少年權益與福利促進聯盟的受害人資料顯示，易俊宏的性騷擾行為從2016年迄今，已是長期犯，但受害者多是年紀小、不具社會經驗的青少年，礙於易俊宏的講師身分，對於這種「權勢騷擾」都不敢張揚，但不斷聘用易俊宏擔任活動講師的教育部相關單位，以及任其為機要秘書的黃偉哲，難道皆無察覺？令人質疑是真的不知情？抑或是長期的包庇縱容？教育部以及黃偉哲應該出面說清楚、講明白。

新北市議員江怡臻提到，易俊宏事件爆發後，發現他即掌握通報受害人資料，令他們懷疑，台南市府是否洩漏通報受害者資料？教育部跟台南市府是在協助易俊宏嗎？荒唐的流程是否在包庇加害者？呼籲黃偉哲應立即追查洩漏之人，不應包庇漠視，給社會大眾清楚的交代。

立委李德維也說，像易俊宏這樣子的人，存在市府單位以及教育部青年署，真的令人匪夷所思，教育部更把這樣的人聘請為導師，政府單位是在花錢請狼師嗎？要求教育部應對全案擴大調查，掌握實際受害人數，對於加害者嚴查法辦，給受害者一個完整的交代。