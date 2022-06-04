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桃園兒童疫苗接種站溫馨童趣　動畫配樂演奏還有造型氣球

▲桃園兒童疫苗接種站溫馨童趣。（圖／新聞處提供）

▲鄭文燦市長與孩子們輕鬆互動、聊天。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日視察平鎮婦幼館「兒童施打BNT疫苗」情形表示，端午連假期間，桃園持續提供兒童疫苗接種，方便家長陪同孩子來施打，為了舒緩兒童打疫苗的緊張心情，兩處「兒童BNT疫苗大型接種站」，皆邀請樂團現場演奏動畫配樂、現場也布置溫馨童趣，並贈送造型氣球給小朋友，讓孩子在友善的氛圍下接種疫苗。

▲桃園兒童疫苗接種站溫馨童趣。（圖／新聞處提供）

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▲造型氣球送給小朋友。（圖／新聞處提供）

鄭市長並於視察兒童BNT疫苗大型接種站中，與孩子們輕鬆互動、聊天，鼓勵小朋友不要緊張，提醒接種後要多喝水、多休息，不要做激烈運動，幾天後，身體會有抗體可以對抗病毒，萬一感染Covid-19病毒也不會變重症，因此一定要施打疫苗。鄭市長並感謝辛苦的家長帶孩子前來接種疫苗，給予妥善的照顧。

▲桃園兒童疫苗接種站溫馨童趣。（圖／新聞處提供）

▲動畫配樂演奏。（圖／新聞處提供）

市府表示，6月3日至6月5日端午連假3天期間，桃園開設兩處「兒童BNT疫苗大型接種站」，分別在桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館，提供5至11歲兒童由家長陪同接種BNT疫苗服務，採預約者優先施打（預約網址：https://reurl.cc/g2N244）及現場報名雙軌制，若未能預約者也可到現場報名等候施打。

▲桃園兒童疫苗接種站溫馨童趣。（圖／新聞處提供）

市長鄭文燦今日上午前往新屋國小、高榮國小、平鎮婦幼館視察兒童施打BNT疫苗情形，並前往楊梅醫療採檢站、中壢慈濟園區視察社區採檢醫療站。包括立法委員黃世杰、市議員李家興、陳睿生、衛生局長王文彥、教育局副局長高玉姿、新屋區長姜義坤、楊梅區長邱世源、平鎮區長陳慶仁、新屋國小校長邱正剛、高榮國小校長林盛基、北醫新國民醫院院長許永和、佛教慈濟慈善事業基金會桃園公傳處代表夏萍蓮等皆一同出席視察。

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