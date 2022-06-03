端午節連假兒童疫苗接種不打烊　採預約優先、現場報名雙軌制

▲桃園市長鄭文燦3日視察桃園巨蛋兒童BNT疫苗施打，向孩童與家長慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府端午節連假期間仍開設大型兒童疫苗接種站，市長鄭文燦3日視察桃園巨蛋兒童BNT疫苗接種運作時表示，6月3日至6月5日端午連假3天，市府分別在桃園巨蛋與平鎮婦幼館開設兒童BNT疫苗大型接種站，採預約者優先施打（預約網址：https://reurl.cc/g2N244）與現場報名雙軌制，若未能預約者也可到現場報名等候施打。

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▲端午節連假首日，桃園巨蛋仍持續舉辦兒童BNT疫苗施打，孩童與家長依序等候醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館，端午連假期間提供5至11歲兒童，由家長陪同接種BNT疫苗服務，市府與醫院診所合作，連假期間全市約100所學校同步進行BNT疫苗接種，預計6月5日前讓所有符合資格的兒童都能接種完畢，提升校園保護力。

鄭文燦還說，桃園巨蛋體育館接種站由台北榮總桃園分院提供疫苗接種服務，疫情開始至今，桃園分院院長盧星華率領醫療團隊已協助接種60萬劑疫苗，感謝所有醫護人員提供桃園市民友善專業接種服務。

▲桃園市長鄭文燦3日視察桃園巨蛋兒童BNT疫苗施打，贈送造型氣球給孩童與家長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為讓幼童接種時不感覺緊張害怕，市府邀請社會企業「有球必應」工作室，在疫苗接種站製作造型汽球分贈小朋友，桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」也穿梭現場與孩童親切互動，以舒緩小朋友緊張心情。

鄭文燦也幫忙發送造型汽球，同時叮嚀小朋友，接種疫苗可對抗病毒、提高自我保護力，讓身體更健康，提醒接種疫苗後要多喝水、多休息、不要過度激烈運動，大家都能度過疫情挑戰，最後祝福大家端節快樂。

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