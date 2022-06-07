人類殘忍吃魚能有宰殺規範？　漁業署：動物福利要循序漸近推動

▲漁業署表示，無法明確告知訂定規範的期程，對於動物福利需循序漸近。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

資深媒體人陳志東在臉書提到，曾到漁港目睹魚販在剝皮魚活著的狀態下把皮剝掉，「每剝一下，都能見到剝皮魚劇烈抽搐，那是一場凌遲酷刑」，讓他感嘆「如果魚蝦螃蟹會哭會叫會掉眼淚就好了」。漁業署表示，動物福利推動需採取循序漸近的方式。

陳志東說，當時剝皮魚已經被剝掉2層皮，還在不停掙扎著，露出魚肉的部位滲出一點血斑，魚腮不停急遽張鼓，他雖然不是魚，但也能深刻感覺到痛苦。他好奇問為何不先把魚殺死再剝皮，但魚販只回「那樣不好吃啦」，且持續剝掉魚皮，「每剝一下，都能見到剝皮魚劇烈抽搐，那是一場凌遲酷刑」。

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陳志東表示，「如果魚會哭就好了」，對於豬、羊、雞、鴨，目前台灣都已有明確宰殺規範，但百密一疏且觀念持續錯誤的是魚。很難想像現代還有人會去活吃猴腦、活吃蛇肉、辦大象節吃大象，辦台灣黑熊節吃黑熊，但對於海鮮，人類卻無所不用其極的殘忍且覺得理所當然，活吞章魚、活剝蝦殼、活刮魚鱗、活剝魚皮，辦黑鮪魚季吃黑鮪魚、辦旗魚季吃旗魚，這對多數漁民與美食家來說都非常理所當然。

對於長年吃海鮮吃魚的習慣與做法有可能改變？或訂定相關規範？漁業署指出，水產物種繁多（非如畜禽種類與生產流程較單純）且經營與銷售型態多元，又收穫流程差異性大，無法明確告知訂定規範的期程，之前經舉辦過研討會共識，需採取循序漸近的方式，逐步推動動物福利觀念，非強制規範，以降低業者反彈及生計影響，未來將持續宣導消費者及輔導溝通生產者，逐步推動。

漁業署強調，動物福利已逐漸推進到水生動物，政府會持續與業者溝通並於近期邀集相關團體召開會議，討論短、中、長期執行方向繼續推動水生動物福利。