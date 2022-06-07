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魚被「活生生剝皮」劇烈抽搐！他目睹凌遲酷刑：魚會掉淚就好了

▲▼重傳ＬＯＧＯ。菜市場,生鮮,海鮮,魚,魚販,海產,水產（圖／記者周宸亘攝）

▲多數人吃海鮮追求的就是新鮮。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人吃海鮮都追求新鮮現殺，不過你可曾想過海洋動物背後承受的痛苦？資深媒體人陳志東透露，先前曾到漁港採訪，當時目睹魚販在剝皮魚活著的狀態下把皮剝掉，「每剝一下，都能見到剝皮魚劇烈抽搐，那是一場凌遲酷刑」，他不禁感嘆「如果魚蝦螃蟹會哭會叫會掉眼淚就好了」。

陳志東在臉書分享經歷，表示當年到漁港的時候剛好是剝皮魚產季，他看著和河豚一樣「嘟著嘴」的剝皮魚，傲嬌的模樣又可愛又想揍。這時有一名婦人看中了剛撈上岸的大剝皮魚，沒想到下秒老闆就在魚還活著的狀態剝掉牠的皮，「在那天之前，我一直以為剝皮魚的『剝皮』兩字是名詞，那天後才知道它是動詞」。

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▲剝皮魚,馬面魨（圖／取自中研院／台灣魚類資料庫）

▲有魚販會在剝皮魚還活著的狀態下把皮剝掉。（圖／取自中研院／台灣魚類資料庫）

陳志東透露，當時剝皮魚已經被剝掉2層皮，還在不停掙扎著，露出魚肉的部位滲出一點血斑，魚腮不停急遽張鼓，他雖然不是魚，但也能深刻感覺到痛苦。他好奇問為何不先把魚殺死再剝皮，但魚販只回「那樣不好吃啦」，且持續剝掉魚皮，「每剝一下，都能見到剝皮魚劇烈抽搐，那是一場凌遲酷刑」。

陳志東表示，他沒有要責難魚販老闆，但「海鮮就是要鮮活料理才新鮮，這是長久以來大家的共同迷思」，只能感嘆對於豬、羊、雞、鴨，在台灣都已有明確宰殺規範，但百密一疏且觀念持續錯誤的是魚，對於海鮮，人類總是無所不用其極的殘忍且覺得理所當然，活吞章魚、活剝蝦殼、活刮魚鱗、活剝魚皮，辦黑鮪魚季吃黑鮪魚、辦旗魚季吃旗魚。

▲▼0。（圖／陳志東授權提供）

▲陳志東PO出幾年前去綠島潮間帶拍到的小烏賊。（圖／陳志東授權提供）

陳志東不禁感慨，「如果魚蝦螃蟹會哭會叫會掉眼淚就好了，這樣大家就會知道它們也會痛」，可惜牠們即使痛苦加身仍是一號表情。他在文末就提到，動物社會研究會正舉辦「成為動物的光」活動，希望透過活動能讓這些魚蝦未來在生命終點的那一刻，跟家禽家畜一樣有規範，讓牠們不要那麼痛。

不少網友看完後也相當有感觸，表示「外國都是一刀送走才開始料理，現在怎麼還有這麼殘忍的料理觀念」、「剝皮魚的剝皮是動詞，我也是今天才知道」、「就跟吃大閘蟹一樣，我們會先幫牠洗香香，然後泡入冰水中讓牠呈現休眠狀態再蒸…」，也有人說，「聽你這一形容，雞皮全起來，不敢吃這魚了，好恐怖」，但陳志東指出，「其實多數都是死了才剝皮的。但確實不少魚販觀念都覺得活活剝皮才鮮美，觀念需要導正」。

以下為陳志東全文：

剝皮魚的痛

這些年採訪，有幾個畫面會不時在腦中想起。剝皮魚是其中之一。

有一年到漁港，正值剝皮魚產季。剝皮魚跟河豚、翻車魚一樣都是魨形目，也跟河豚一樣嘟著嘴，問題是它的臉很長，嘟著嘴看起來一臉傲嬌，是那種讓人看了又可愛、又想揍的卡通臉。

但那天看到不是它的可愛，而是有一尾大剝皮魚剛由漁船打撈回來，新鮮上岸，一位婦人看中，於是老闆在剝皮魚還活著的狀態下動手剝它的皮。

剝皮魚一定要剝皮，因為它的皮既厚且硬無法食用，食用前一定要先用刀劃開一個口，再用手把魚皮剝掉，也因此得名「剝皮魚」。

在那天之前，我一直以為剝皮魚的「剝皮」兩字是名詞，那天後才知道它是動詞。

我看到時，它身上已被剝掉兩道皮，正奮力掙扎著，露出魚肉的部位滲出一點血斑，魚腮不停急遽張鼓，即便人跟魚是不同物種你都能感覺它有多痛。

我問老闆：「怎麼不先把它殺死再剝皮？這樣魚很痛吧！」老闆沒聽出我的焦慮，簡單回答「那樣不好吃啦」同時持續剝皮，每剝一下，都能見到剝皮魚劇烈抽搐，那是一場凌遲酷刑。

完全沒有責難魚販老闆之意，「海鮮就是要鮮活料理才新鮮」，這是長久以來大家的共同迷思。那一刻我只感覺無能，不可能搶著買下，也不可能奪過刀快速減輕它的痛苦，於是只能看著那魚在眼前掙扎，而耳邊一直傳來的就是魚皮被活剝時那清脆的「刷、刷、刷」聲響。

■如果魚會哭就好了

對於豬、羊、雞、鴨，目前台灣都已有明確宰殺規範，但百密一疏且觀念持續錯誤的是魚。

我們很難想像現代還有人會去活吃猴腦、活吃蛇肉、辦大象節吃大象，辦台灣黑熊節吃黑熊，但對於海鮮，人類卻無所不用其極的殘忍且覺得理所當然，活吞章魚、活剝蝦殼、活刮魚鱗、活剝魚皮，辦黑鮪魚季吃黑鮪魚、辦旗魚季吃旗魚，這對多數漁民與美食家來說都非常理所當然。

屠宰要平和且快速，這件事非常重要，因為那是動物福利，而且深刻影響到肉質。 人在驚恐時會大量散發腎上腺素，動物也一樣，如果死前那一刻過度驚恐，會造成其體內乳酸過高形成「水漾肉」，屠體出水慘白；若是死前長時間遭受驚恐虐待，過度消耗醣份會導致死後肉質無法正常酸化，因此成為肉色暗沉的「乾硬肉」。不論水漾肉或乾硬肉都不可能好吃且易腐敗，想要有最好的肉質，人道飼養與人道屠宰是唯一的方法，否則之後的冷鏈、熟成與高明烹調都沒有意義。

如果魚蝦螃蟹會哭會叫會掉眼淚就好了，這樣大家就會知道它們也會痛，但現實是，這許許多多的海洋生物明明苦痛加身，卻永遠只有一號表情，總是安安靜靜。

活締是好方法，重點在於它是技術活且花時間，不一定魚販都有能力或都會願意，也不見得適用於每一種海洋生物。

動物社會研究會正舉辦「成為動物的光」活動，前幾天玉敏問我7月底能否跟他們合作一場線上講座，跟海洋大學黃之暘老師一起談談水產動物的問題，我說好。雖然不知能幫什麼忙，但如果透過參與活動，有機會讓這些魚蝦未來在生命終點的那一刻，能跟家禽家畜一樣有規範，讓它們不要那麼痛，那會是很好的事。

也歡迎大家了解一下這活動，多認識一點經濟動物的處境。https://www.tapctw.org/sparkchallenge

全文已獲授權刊登使用

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