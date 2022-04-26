漁民訝異！黃鰭鮪產季過了「1天還能捕獲1000尾」　氣候變遷成關鍵

▲漁民認為，只要漁獲量多，能增加收益就是件好事。（圖／新港區漁會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台東新港漁港小型黃鰭鮪魚今年盛產，不少人好奇產量較過去增加許多，今（26日）更是補獲近1000尾，到底原因為何？漁會表示，真正原因不得而知，研判關鍵是「氣候變遷」。

新港區漁市場主任陳錦泰受訪表示，產季過去是1月開始至3月底，但到現在量仍很多，平均一般每天至少都有4、500尾，以今天為例，量又多到有近1000尾，若以每尾13、14公斤算，超過1.3萬公斤，目前一尾平均價格落在95元至100元，往年價格則70至90元都有，都不太一定。

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陳錦泰說，由於該區都是近海漁業，對漁民來說有什麼魚群游過來就抓什麼，也很訝異今年小型黃鰭鮪特別多，比往年多出2至3倍，雖說真正的原因還無法得知，不過漁獲量多，漁民能增加收益就是件好事。農委會水試所東部海洋生物研究中心副研究員江偉全受訪提到，沒有特別原因，季節性變換無法掌握，氣候變遷狀態下，有些魚類就是會早到或晚到，需要長期資料才能了解真正的狀況。

▲▼陳錦泰說，也很訝異今年小型黃鰭鮪特別多。



綠島區漁會總幹事李秀蓮今出席漁業署「漁業嘉年華（買魚去）網購平台上架販售」記者會也提到，今年黃鰭鮪比去年同一時期來得多，價格不錯，今年漁汛期長，從農曆年前到現在都還持續增加中，去年只有幾千噸，但今年已破萬噸，多了3分之2。

李秀蓮笑說，黃鰭鮪怎麼料理都好吃，因盛產特別研發「黃鰭鮪魚粽」，加上豬肉，用月桃葉，有鹹香調味，煮熟變成獨特香氣。漁業署代理署長范美玲說明，生產者用合理價格推銷到消費者手上，因此去年5月成立網購平台，效益至今達1.3億，期待漁業署持續站在平台推動者角色上，結合更多優質生產合作社、農漁會，且平台不收取任何手續費、收成，對消費者跟生產者雙贏。