若北韓進行核試　美副國務卿：與南韓、日本將迅速有力回應

▲美國和南韓軍隊6日凌晨在南韓東海岸發射8枚導彈。（圖／南韓聯合參謀本部）



記者張方瑀／綜合報導

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）表示，若北韓進行核試的話，美國、南韓、日本和全世界將會做出強烈而明確的回應，「任何核試驗都將完全違反聯合國安理會的決議。」在此之前，美國和南韓軍隊6日凌晨在南韓東海岸發射8枚導彈，以回應北韓5日發射的8枚短程導彈。

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《路透社》報導，雪蔓7日和南韓副外長趙賢東在首爾舉行會談，而她在會後記者會中提到了北韓核試驗的問題，「任何核試驗都將違反聯合國安理會的決議，對此將會有迅速且有力的反應，我相信，不僅是南韓、美國和日本，整個世界都會以強而有力且明確的方式做出回應。」

在此之前，南韓與美國6日凌晨4點45分起，在10分鐘內朝東海（日本海）試射共8枚地對地導彈「ATACMS」，時間長達10分鐘，以對等回應北韓5日試射的8枚飛彈。

此外，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，北韓在寧邊（Yongbyon）主要核試場關鍵設施的擴展工程正有所進展，可能很快就會進行核武試驗。

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