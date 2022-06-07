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評朱立倫演說「毫無深度」　趙怡翔：國民黨在美國被視為民粹政黨

▲▼台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員參選人、前駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席朱立倫在美國華府的演講，前駐美代表政治組長趙怡翔7日表示，朱立倫沒有準備好，對台美及區域議題的掌握也毫無深度、缺乏重點。

有關朱立倫本次在美國演說的簡報，趙怡翔表示，簡報有一半內容是來自媒體報導，另一半是國民黨傳統的政策論述，對台美及區域議題的掌握，可說是毫無深度、缺乏重點。

趙怡翔表示，他聽完簡報後，僅印象朱立倫脫口說出，國民黨2008年關閉駐美代表處是誤判，因為當年以為將永久執政，以及不斷強調國民黨非親中政黨。

趙怡翔指出，對於如何有效提升台美關係、強化產業鏈安全、促成台灣的國際參與，或在習近平擴展主義下，保有台灣的國家安全，這些大家所關心的重大議題，朱立倫隻字不提。

趙怡翔說，在問答方面，朱立倫主席的準備更為不足，提問人紛紛針對台灣該如何保護敏感產業、避免其企業被美中經濟脫鉤影響、提升與其他民主國家的合作等議題發問，但朱立倫皆無法具體作答。

他舉例，主持人提到，如果國民黨重回執政，會不會與北京合作促使台灣加入CPTPP時，但朱立倫卻文不對題答覆，「我比較希望美國邀請我們參加印太經濟架構」，像這種案例只是冰山一角。

趙怡翔表示，連在國民黨兩岸立場與民進黨有何不同這種送分題，朱立倫都僅願答出，國民黨沒有當政，無法就政治議題進行對話，但可以幫助兩岸學生、台商解決問題，以化解兩岸緊張局勢。

趙怡翔說，在美國國民黨常被視為一個民粹的政黨，整天批評民進黨的兩岸政策，卻無法具體回應將如何因應習近平對台灣的長期企圖；而在立法院丟豬內臟，又無法說出如何擺脫對單一市場的依賴。

趙怡翔認為，朱立倫這次訪美，目的應該是要說服國際觀眾，國民黨已經準備好了，會擔任一個負責任的政黨；而朱立倫也準備好了，將成為一個有論述及政策高度的國家領袖，很可惜的，經過這場演講後，朱立倫離這些目標的距離反而變得更加遙遠。

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關鍵字：

趙怡翔朱立倫美國國民黨民粹

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