溺水男「絕望求救」被警冷回1句話　妻面前活活淹死！最後身影曝光

記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州34歲居民比金斯（Sean Bickings）不幸在湖中溺斃，根據員警隨身攝影機紀錄，他生前一邊掙扎、一邊瘋狂求救，3名員警卻疑似拒絕伸出援手，其中一人甚至表示，「我不會跟著你跳下去。」死者妻子絕望喊道，「他就在你們面前溺水，而你們卻不幫忙。」

《商業內幕》報導，5月28日凌晨5時左右，比金斯與妻子在天普鎮湖（Tempe Town Lake）湖畔發生爭執，但在警方到場後，態度非常配合，並且否認發生肢體衝突。

員警沒有計畫逮捕任何人，但須依據標準程序，確認2人是否揹負未執行的逮捕令。此時，比金斯突然表示，「我要去游泳，我可以離開了對嗎？」隨後翻越4英尺（約1.2公尺）高的金屬柵欄，跳入湖中。他游了3、40碼（約27-36公尺）後，驚恐表示自己溺水了，接著很快就沉下去，不再浮出水面。

▲警方被指控拒絕幫助溺水男子。（圖／翻攝員警隨身攝影機）

由於涉及敏感畫面，官方沒有公布死者溺斃畫面。根據隨身攝影機的書面紀錄，員警要求比金斯上岸，並請當事人妻子上前勸說，卻似乎沒有及時採取積極行動，其中一名員警還詢問同仁，「你覺得他可以游多遠？」儘管他們稍後透過無線電通報「目標」跳湖，其中一人也試圖開船營救，卻為時已晚。

天普鎮警察局長格洛弗（Jeff Glover）形容，比金斯之死是「一場悲劇」，3名涉案員警如今也被要求帶薪休假，接受調查。

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