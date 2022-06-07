華郵：北京秘密在柬埔寨建海軍基地　供中方專用

▲華郵指出，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施。圖為柬埔寨國旗與美艦「馬斯廷號」（USS Mustin）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

「華盛頓郵報」引述西方官員的說法報導，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供中國軍方使用，但兩國都否認有此事，還採取特別措施隱瞞這次行動。

透露消息的西方官員們基於事件敏感性都不願具名，他們說，中國軍方的部署將在暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）北部，預定本週舉辦動土典禮。

官員說，中國在柬埔寨建造海軍基地，是北京當局打造全球軍事設施網絡的戰略一環，目的是支持中國成為世界真正強權的願望。

這將是中國繼非洲吉布地之後，在海外建設的第2座類似軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。

Both Cambodia and China deny China is building a military base in Cambodia. As this report details, clearly they are.



Both China and the Solomon Islands deny China will build a military base in the Solomons. https://t.co/OMUUv1nvYY — Bill Birtles (@billbirtles) June 6, 2022

官員及分析師說，在南海西邊擁有一處能容納大型海軍船艦的設施，對中國擴張區域影響力的野心來說非常重要，也將加強中國在東南亞重要海上航道周圍的存在感。

一名西方官員說：「我們認為，印太地區在中國領導階層眼中是重要一隅，他們把印太地區視為中國合法且具有歷史淵源的勢力範圍。」

他還說，北京當局希望這個地區「不願或沒能力挑戰中國的核心利益」；中國認為透過外交、經濟、軍事上的脅迫、懲罰和利誘，可以讓其他國家屈服於自己的利益。

這名官員表示：「實質上，中國想要變得強大，以使區域向中國領導階層讓步，而不是面對（不從的）後果。」

「華爾街日報」2019年曾引述美國及盟國知情官員說法報導，中國已簽署秘密協議，好讓中國軍隊使用這座基地。中國和柬埔寨都駁斥這項報導。

然而，一名在北京的中國官員上週末向華郵證實，中國軍方將使用「一部分基地」。這名官員否認這部分基地「專供」中國軍方使用，聲稱科學家也會共用。官員還說，中國未涉及柬埔寨所用基地的任何活動。

這名官員表示，會有中國官員出席預定9日舉行的動土典禮；中國駐柬大使也會到場。

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）



柬埔寨駐美大使館被要求置評時透過聲明說，使館「極不同意報導內容和意義，因為這是毫無根據的指控，動機是負面呈現柬埔寨的形象」。

聲明還提到，柬埔寨「堅定遵守」國家憲法，而憲法並不允許國土上有外國軍事基地或部署，「基地翻新工程只是為了加強柬埔寨海軍保護海洋權益完整性、打擊非法捕魚等海上犯罪的能力」。

中國外交部則未予置評。

西方官員們預期在動土典禮上會有人承認中國參與資助及建造雲壤海軍基地的擴建工程，但不會承認供中國人民解放軍使用的計畫。

第2名官員表示，擴建計畫於2020年敲定，重要的是，內容提到中國軍方「在基地北部有專用權，但他們的存在要保持隱密」。

這名官員說：「隨著時間過去，我們看到的是很清楚一致的模式，即試圖模糊、隱藏最終目標和中國軍方參與的程度。這裡的關鍵是（中國人民解放軍的）設施專用權，以及在他國單方面擁有軍事基地。」

這名官員表示，圍繞在這座軍事基地的秘密似乎主要是因為柬埔寨對國內出現反對聲音的敏感和擔憂。

官員還說，柬國國內對於外國軍事基地進駐有很強烈的反對聲音，因為憲法禁止外國軍隊駐紮國內。柬埔寨今年作為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，亟欲避免被認為是中國的「棋子」。