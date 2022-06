華郵：北京秘密在柬埔寨建海軍基地　供中方專用

▲華郵指出,中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施。圖為柬埔寨國旗與美艦「馬斯廷號」(USS Mustin)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

「華盛頓郵報」引述西方官員的說法報導,中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施,專供中國軍方使用,但兩國都否認有此事,還採取特別措施隱瞞這次行動。

透露消息的西方官員們基於事件敏感性都不願具名,他們說,中國軍方的部署將在暹羅灣(Gulf of Thailand)的柬埔寨雲壤海軍基地(Ream Naval Base)北部,預定本週舉辦動土典禮。

官員說,中國在柬埔寨建造海軍基地,是北京當局打造全球軍事設施網絡的戰略一環,目的是支持中國成為世界真正強權的願望。

這將是中國繼非洲吉布地之後,在海外建設的第2座類似軍事基地,也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。

Both Cambodia and China deny China is building a military base in Cambodia. As this report details, clearly they are.



Both China and the Solomon Islands deny China will build a military base in the Solomons. https://t.co/OMUUv1nvYY