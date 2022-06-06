美韓試射8枚飛彈回敬北韓！　尹錫悅表態：將提升軍力遏阻核武威脅

▲南韓總統尹錫悅6日出席顯忠日紀念儀式致詞。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（5）日上午9時在平壤、平安南北道與咸鏡南道4處朝東海（日本海）試射8枚短程彈道飛彈，南韓、美國針對北韓的「軍事挑釁」給予嚴厲譴責。今（6）日清晨，南韓與美國同樣試射8枚地對地飛彈，作為對北韓試射飛彈的回應。南韓總統尹錫悅表示，將會提升遏阻北韓核武與導彈威脅的國防能力。

根據《韓聯社》，近來北韓軍事動向頻頻，繼5月25日試射3枚短程彈道飛彈，本月5日上午9時又試射北韓版「伊斯坎德爾」KN-23、北韓版「ATACMS」KN-24、超大型放射炮KN-25、新型戰術誘導彈等共8枚短程彈道飛彈，對此南韓、美國軍方選擇於6日清晨4時45分朝東海（日本海）的不同目標發射8枚地對地導彈「ATACMS」，時間長達10分鐘。

南韓聯合參謀本部透露，此次回應北韓軍事挑釁的飛彈試射中，南韓軍發射7枚、美軍則僅象徵性發射1枚，之所以選擇於清晨4時45分發射，是為了展現韓美聯軍在任何時間與狀態下皆具備高度精準的打擊能力，並隨時維持警戒態勢。

▲▼南韓、美國6日凌晨4時45分發射8枚地對地飛彈「ATACMS」作為回應。（圖／南韓聯合參謀本部）

南韓、美國所發射的8枚地對地導彈「ATACMS」，其速度為3馬赫、長度4公尺、直徑600㎜，其射程更達300多公里，彈頭可以攜載900多顆子彈，只要擊中一枚飛彈，可以讓相當3至4座足球場的面積焦土化。

針對北韓前一天的軍事挑釁，尹錫悅6日（顯忠日）上午前往首爾市銅雀區首爾顯忠院出席紀念儀式時表示，「針對北韓核武與導彈威脅，我將讓（南韓）具備能實質遏阻威脅的國防安保能力。直到現在此刻，北韓仍正不斷提升核武與導彈威脅能力，光是昨天（5日）就試射多種彈道飛彈。」

尹錫悅在7分鐘的演講中提出承諾，「我國政府（南韓）將會嚴正應對來自北韓的任何挑釁行為。」

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