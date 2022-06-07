在日本買粽子吃！他興奮「咬下一口」臉秒綠　6千人笑翻：好誠實

▲原PO買了蛋黃口味的粽子。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然端午節已經過了，但有不少人還在努力把粽子吃光。在一片抱怨聲當中，就有名網友相當想念「台灣味」的粽子，因為他人在日本，好不容易買了粽子回家吃，結果咬一口頓時傻眼，「只有一顆蛋黃」。貼文曝光後，也吸引6000多人按讚朝聖。

近日最夯話題就是粽子不能加什麼配料，但如果粽子裡真的沒什麼料，可以接受嗎？就有網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到要在日本買到粽子並不容意，日前逛超市湊巧看到，他便心想自己真幸運，於是買了幾個回家過節，價格貴一些也無妨。

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▲蛋黃口味真的只有「蛋黃」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

只不過，當原PO開心的蒸完粽子後，才咬下第一口卻發現，「它的蛋黃口味，真的就只有一顆蛋黃」。不過買都買了，他也只能將另外兩顆也吃掉，「好想念台灣的粽子啊！」

照片曝光後，也引發網友熱議，「令人匪夷所思的粽子」、「根本是包蛋黃的甜粽吧」、「果然很日本」、「這讓我想到他們的梅子飯糰，只是梅子換成蛋黃」、「吃了個寂寞」、「簡單明瞭的粽子」、「日本的賣家好誠實」、「粽子造型的御飯糰」。也有網友回應，「反正一堆人不喜歡料，只有蛋黃也不錯」。

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