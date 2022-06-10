酒精「這樣用」很危險！　專家：最慘恐肺部纖維化

▲防疫酒精不是量多就好！毒理教授提醒酒精正確使用方式。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

面對新冠疫情大流行，酒精已成為日常必備品。毒理教授招名威特別警告，若酒精使用過量容易造成的6大風險，包括增加肝臟疾病、退化性神經疾病等，最嚴重還會導致肺部功能受損，要噴對才能發揮最大功效，他提醒「防疫酒精不是量多就是好」。

招名威在臉書發文表示，酒精本身除了殺菌用途之外，過量暴露是會造成很多負面影響，包括增加肝臟疾病、癌症、退化性神經疾病和胰臟炎的風險，但若用吸入的方式，就不只會傷肝，還會直接導致肺部功能受損。

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招名威指出，特別是最近看到許多人紛紛購買酒精霧化器來做清消，看起來很方便，然而若使用方式錯誤，是可能會導致肺部受損，甚至肺部纖維化的。

原因一，在於噴灑霧化機吹出來的霧，主要粒徑大小是5至10微米，但手壓式噴灑瓶噴出來的粒徑則是50至100微米。由於體積不同，小於10微米以下的液態粒子較易懸浮空中，雖然殺菌效果較好，但若在密閉空間使用這種霧化機，就會大大增加誤吸風險。

原因二，因為粒徑較小，霧化的酒精能夠直接進入支氣管，甚至氣泡位置，繼而產生一系列的化學發炎反應，導致肺部纖維化。

招名威說，雖然少量吸入無太大影響，因為酒精會揮發，相反的不當使用也會有火災危險；如果是漂白水、次氯酸水這種消毒劑，吸入太多了可能長期留在肺部，惹來中毒風險。

招名威提醒，這些問題，尤其是老人、孩子或患氣管敏感人士就更應注意，許多醫療院所也會擺放霧化器，相對比較沒危險是因為，大家都戴口罩、空間比較大、空氣有在流通非完全性密閉、大家停留時間不久，相比家庭環境就不是這麼適合了！

招名威表示，因此手壓式噴灑瓶就可避免以上的風險，所以大家在挑選防疫產品的時候，記得不要只是看功效，更要去了解自身身體與居家條件是否合適喔！