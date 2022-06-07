泰國娜美猝逝！鄉民爆陰謀論「她結婚懷孕了」：婆婆要求詐死

▲Alice先前因好身材爆紅。（圖／翻攝自Arisara Karbdecho臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

被稱為「真人娜美」的泰國網紅Arisara Karbdecho （Alice），擁有天使臉孔、魔鬼身材，因為喜愛Cosplay爆紅，未料6日卻驚傳她已經過世，得年27歲，死因疑為噎死。不過，現在有鄉民在PTT掀陰謀論，指出其實Alice沒有死，是因為婆婆要求才選擇用「假死」方式離開眾人目光。

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▲Alice姐姐證實她已經過世。（圖／翻攝自Arisara Karbdecho臉書）

Alice先前因為豐滿上圍撐爆《精靈寶可夢》圖案上衣而紅到台灣，不少人都很關注她的社群帳號，臉書有百萬名粉絲、IG也有158萬人追蹤。但她的2個社群帳號卻從3月開始都沒有更新，讓許多粉絲感到擔心。6日Alice的親姊Sirikanda Chaiburut就在臉書發文證實妹妹的死訊，並說自己沒辦法停止哭泣、「天空怎麼這麼難看」，能看得出她有多不捨。

消息一出，台灣網友也感到相當難過。可是卻有鄉民指出，在YouTube上有人爆料說，女方其實懷孕結婚了，老公是客家裔中醫世家，觀念非常傳統，婆婆希望女方做好「賢內助」的角色，想毀掉Alice先前在網路上的身分，才會使出這招，讓她可以專心在家相夫教子。

▲Alice過世後有人扯出陰謀論。（圖／翻攝自PTT）

但此陰謀論一出隨即被眾人打臉，「沒吧，她姐都發遺照了」、「不太可能吧，除非接下來幾十年都不出門，不然假死不可能瞞太久，再說就算真的嫁人也沒必要假死觸自己霉頭」、「一般人不會把家人遺照po出來吧」、「首先正常直接搞消失就好，很多都這樣，再來其實點進去她姐FB就知道，不只是發遺照，是人就躺在那了」。

▲Alice姐姐PO出她的遺照。（圖／翻攝自Sirikanda Chaiburut臉書）

其實Alice的姐姐已在臉書發文透露，妹妹的死因是「氣管異物窒息」，由於有食物殘渣堵塞氣管，導致呼吸困難、大腦缺氧，對方宛如「睡美人」般躺在病床上3個月，不過6日半夜嚴重發燒，最後安詳離世。