泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

▲泰國網紅Arisara Karbdecho的親友證實她於6日過世。（圖／翻攝Arisara Karbdecho臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

泰國有著百萬人追蹤的網紅Arisara Karbdecho （Alice），因喜愛Cosplay而爆紅，在網路累績不少人氣，當時她曾以好身材穿著《精靈寶可夢》圖案的衣服而紅到台灣。然而，Alice卻在6日驚傳過世，原因疑為噎死，享年27歲。

據泰媒《Khaosod Online》報導，Alice的臉書有百萬人追蹤、IG也有158萬人追蹤，但兩個社群媒體卻從3月開始都沒有更新，因此讓Alice的友人非常疑惑，馬上詢問Alice的家人，這才得知Alice在2個月前疑似吃飯時噎到，支氣管被食物卡住而窒息，輸氧兩個月後，於今日12點50分去世。

▲▼Alice的粉絲紛紛到她的IG留言默哀。（圖／翻攝Arisara Karbdecho臉書）



Alice的友人向Alice的姐姐詢問，證實Alice真的過世，目前遺體放在寺廟內，等待親友去送她最後一面。消息曝光後，許多網粉絲都到Alice的臉書及IG留言「R.I.P.」

台灣網友得知消息後，紛紛在PTT留言「真假？高中女神」、「真假，我超愛她的虹彩六號ARUNI的作品」、「看起來是吃飯噎到氣管缺氧，已經輸氧兩個月」、「不認識但噎死聽起來很莫名其妙」。

Rip Arisara Karbdecho นางฟ้าน้อยของพี่ เสร็จธุระพี่จะรีบไปหานู๋นะ ร้องไห้เราสองคนผลัดกันส่งกำลังใจให้กันตลอด... 由 Sirikanda Chaiburut 發佈於 2022年6月6日 星期一

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