幫坐月子「只煮白水麵」！婆婆住院她拒顧　夫：小事記仇？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫和老婆結婚7年，最近母親生病住院，他希望妻子能到醫院陪病；然而，老婆卻強硬拒絕，理由是當初坐月子，婆婆只煮白水麵給她吃，這番話讓他傻眼直呼，「一點小事要記仇？」不過網友一面倒挺媳婦，表示這就是現世報。

男網友發文提到，「我媽生病住院，需要有人陪病照顧，我工作忙沒時間，希望老婆可以去顧我媽，但她態度堅決地拒絕了我，理由是之前坐月子時，我媽只給她吃白水煮麵。」

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他接著怨道，「我覺得老婆的話很沒道理，那時她只是坐月子，又不是生病躺在床上，現在我媽是生病住院欸，她作為兒媳，難道不應該盡孝？居然要用這種理由來逃避責任。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

後來，原PO再度提出要求，老婆則退一步，表示可以一起出錢請護工，「但是明明她就可以去照顧我媽啊，為什麼一直那麼小氣、那麼計較？只是坐月子裡一點小事，卻要一直記仇，影響家庭和睦？」

這篇文被轉PO到「靠北婆婆2.0」，引爆熱烈討論，網友們紛紛回應，「你寬宏大量，就自己好好顧吧...孩子」、「你敬我一尺，我敬你一丈，雙倍奉還」、「自己的媽媽自己顧，講那麼多」、「有事嗎？這個我也記一輩子」、「如果是我，也會記一輩子，記到死為止，還有自己的媽媽自己顧」、「將心比心吧」。

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