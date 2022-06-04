最恨端午節！媳婦被婆婆逼祭祖「必須煮一大桌」…已心肌梗塞2次

▲媳婦描述端午祭祖都像一場惡夢，讓她痛苦了17年，近半年已心肌梗塞2次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

端午節為何不能好好吃粽子就好…一名媳婦3日在臉書上抱怨，嫁到夫家除了照顧失智父，這17年來每逢端午祭祖的日子都讓她苦不堪言，因為被迫煮出一大桌超澎湃的料理，今年媳婦受不了說，「活人都顧不完了，還要顧離世3-50年的往生者，只為了婆婆至死方休的堅持...搞到人仰馬翻！爆吵多次都沒用」。

媳婦在臉書【匿名公社】表示，「我喜歡拜拜，但祭祖這事被逼做了17年，真的很恨！尤其是要擺湊滿一桌，根本是無窮無盡擺脫不了的輪迴，只為了婆婆無可理喻至死方休的堅持...有好幾次香一拿起來就直接在心裡對祖先默嗆了！今天是17年來第一次公開說出心裡的苦悶，請不要對我道德討伐！我只是人！謝謝」。

▲該名媳婦進廚房煮大菜前還要吞鎮靜劑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於每次祭祖都要面對婆婆逼迫主大菜，該名媳婦近半年身體出現狀況，已經心肌梗塞2次，她還說，「3日早上是身體不舒服，先吞藥再回房裏稍作休息，結果又聞到廚房的料理味道，趕緊吞了顆鎮靜劑再出來幫忙！還真是第一次在祭祖吞鎮靜劑的，人都有極限，我只能這麼說」。

網友看了紛紛留言說，「我從來都沒祭祖過，與其擔心那些往生人口要吃什麼，不如擔心自己下一餐在哪裡。如果沒有祭拜，那些往生人口就會回來搞你，那更不值得拜不是嗎？」、「家家都拜，也沒見家家都平安賺大錢啊～」、「老人家講都講不聽！愛拜又喜歡抱怨，嘖！」、「說自己改信基督教不行嗎」、「應該可以簡化吧，試試」。