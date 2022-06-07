時隔4年！柯文哲要重新評估「忠孝西路開放機車」　7月抗議前難出爐

▲阮昭雄、趙怡翔、林延鳳、顏若芳「開放忠孝西路機車行駛」交通會勘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北車站前的忠孝西路禁行機車長達40年，儘管有不少機車族期盼開放，北市交通局從2018年進行評估報告後，至今仍未開放，而台灣機車路權促進會更發起「7月9日騎上忠孝西路」行動。台北市議員阮昭雄要求在3個月內提出相關評估，交通局回應「朝此方向努力」，但也坦言在7月9日以前提出評估報告有難度。

民進黨籍台北市議員阮昭雄、台北市議員參選人趙怡翔、林延鳳、顏若芳等人於7日到忠孝西路會勘。阮昭雄表示，北市府於2018年進行相關評估，至今已時隔4年，應針對該路段是否禁行機車再做評估；很多機車族要繞一大段路才能到達目的地，使民眾質疑用路權是否受到公平對待，加上現在相關配套較為成熟，應是重新評估的開始。

趙怡翔提及，接獲很多機車騎士陳情，希望市府未來評估報告中，要將用路公平性、用路平權的概念納入資料中，包括今天討論忠孝西路禁止機車是否合理公平，相關概念也得納入評估報告。顏若芳也說，雙北機車流量非常大，大同區最有名的就是「機車瀑布」，但用路權卻未盡公平，希望台北市政府未來能針對汽機車或行人都做有效評估。

林延鳳指出，交通局在2017年有提出評估報告，建議接下來專業評估要納入捷運通行、公車班次調整，且應交由專業的交通顧問公司做評估，否則會讓民眾覺得仍是市政府自己在打假球，由交通顧問公司提出專業報告，才能讓市民看到市府展現專業能力的一面。

被問到若要重新評估得花多久時間？台北市交通局交通治理科長葉志宏回應，整個忠孝西路仍屬於車流量相當大的路段，尤其是大型公車數量非常多，交通局後續會針對公車班次數量、周邊交通量，以及假設忠孝西路開放時的可能移轉量進行考量，在安全前提下做重新檢討評估；北市府2018年確實有做過評估，但也許時空背景、交通環境已經不同，會儘速做報告，讓民眾知道能否開放。

至於是否來得及在7月9日機車族上忠孝西路抗議前做完評估報告？葉志宏說，交通局會持續和相關機車團體溝通，希望用比較平和方式、有交通論述角度看待事情，而交通局也要花一些時間整理資料，因為從2018年至今已有4至5年時間，會儘速做評估結果。

阮昭雄認為，2018年做過評估後應比較有基礎，時間不該一拖再拖，至少要在3個月內提出來。而葉志宏則稱，「我們朝這目標努力。」但評估時間上會稍微比較趕。

針對忠孝西路從2018年至今已有做哪些改變？葉志宏回應，2018年時做評估報告時有納入相關團體的意見，當時尖峰時段的公車班次達到380班次，而今年數據仍在搜集中，不過周邊公車停靠站已有微幅調整，包括開啟交6公車站等。

最後，葉志宏稱，當年評估仍有先天條件不足，所以維持現行管制，現在時隔4至5年或許時空環境、交通數量不太一樣，這邊會做滾動式檢討，檢討看看能否在安全、路權平衡上做適度放寬。