柯文哲說「台北交通7年來一樣爛」　林佳龍：任督二脈打通後就有解

▲前交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市車流量大，交通尖峰期卻是亂象叢生，儘管市長柯文哲於2016年喊出「交通CPR」加強取締紅燈越線、違停等，交通狀況至今仍為有效改善。柯文哲日前在議會也坦言，7年多來北市交通狀況「一樣爛」，對此，前交通部長林佳龍表示，能感受到柯市長有點束手無策，「但台北交通任督二脈打通後是有解的。」

林佳龍日前發表台北交通政策5大主張，林6日接受資深媒體人蔡詩萍訪問時強調，自己當過台中市長、也做過交通部長，「我在台北生活40、50年的經驗，很清楚台北交通的痛在哪裡。」

林佳龍認為，解決台北交通問題，不能只看台北，需整合首都圈北北基桃，「台北市長要有行政院長的高度，至少是部長的層級，去承擔首都圈整合的責任，未來解決台北市交通問題，一定需跨縣市合作，我擔任交通部長時期很關心大台北的交通情形，也幫忙解決了許多問題。」

對於柯文哲日前在議會總質詢坦言「台北交通7年來一樣爛、但沒變差」，林佳龍認為，這麼直白的說法很有柯文哲的Style、也能感受到柯市長有點束手無策，「但台北交通任督二脈打通後是有解的。」

對於北市交通，林佳龍強調，應該拋棄本位主義，像無人機一樣用更高的視角去看，「4年內治標、8年內治本」，現階段環狀線、智慧交通都已逐漸成形，「台北交通現在正是解決的黃金時期。」