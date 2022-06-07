全國第一所數位實驗高中將招生　首場實體說明會本週五登場

▲台北市數位實驗高中首屆招收48名學生，週五舉辦首場實體招生說明會。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市立數位實驗高中為全台第一所以網路、數位學習為主軸的學校，今年正式招收首屆學生，北市教育局預計在週五（10日）晚上7時舉行首場實體招生入學說明會，由於疫情關係與場地限制因素，現場僅開放48人參與，但同步提供線上直播畫面，有意願民眾請在週四（9日）13時前上網填寫報名單。

台北市數位實驗高中，為教育部拍板核定的全國第一所，以數位創新及虛實整合校園為主軸的市立數位實驗高中，北市教育局指出，數位實驗高中簡稱「簡稱T-school」，以「廣闊探索、天賦自由」為辦學理念，課程設計跳脫傳統學科知識本位思維，運用數位科技特性，打破既定「校園」在時間與空間的限制，運用線上與實體的混成教學設計，媒合外部場域資源，讓學生在任何時間地點，都能沉浸在學習情境中。

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▲台北市數位實驗高中首屆招收48名學生，本週五舉辦首場實體招生說明會。（圖／北市教育局提供）

北市教育局指出，數位實驗高中致力為每位孩子打造最適合自己的教育模式，融合數位科技與探究實作，實踐個人化深度學習，幫助孩子發揮潛能，促進自我實現與社會共榮，首屆將招收48名學生，設籍基北區的國中畢業生都是招收對象。

北市教育局在週五晚上7時，將在北市農會大樓（北市信義路三段153號5樓，大安捷運站1號出口）舉辦招生入學說明會，北市教育局表示，由於場地限制及疫情因素，現場僅開放48人參與，但也會在台北市數位實驗高中YouTube同步直播，有意參與民眾，請在週四13時前上網填寫報名表單，實體參與名額依報名先後順序錄取，額滿將提早關閉實體參與選項，並先行通知錄取人。