北市府網軍之亂連環爆　他拿當年陳水扁比較「柯文哲倒退回上世紀」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台北市府網軍之亂延燒，公務員陸續被抓出上班時間發政治文，引發「養網軍」質疑。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜表示，過去陳水扁在擔任台北市長時，雷厲風行整頓北市府打混摸魚的公務員，「兩相比較，柯文哲時期真的可說是倒退回上世紀90年代呢。」

有PTT鄉民「LovError」日前發文內容被PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，更被抓包IP在台北市政府，進而發現還有其他公務員也在上班時上PTT發文，使網軍爭議越滾越大。

針對「LovError」帳號，台北市資訊局已公布調查結果，為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，而北市會展基金會說明，此案為同仁個人家庭成員在疫情之下的親身遭遇，而非惡意中傷造謠，純屬個人抒發不滿情緒之發言，而非報載所述為市府豢養網軍，純為個人所為，將依規定懲處。

陳子瑜則回憶，當年陳水扁為整頓北市府雷厲風行，如今的台北市長柯文哲卻像是倒退回上世紀，兩者風氣有所落差。

陳子瑜也分享當時的新聞畫面，陳水扁前往到市府各辦公室突擊檢查上班人數，面色嚴肅一個一個點名，結果發現不少人還在休假，有的單位甚至缺席高達三分之一，隨即要求改正。