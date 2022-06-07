端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

▲小學生在龍舟水帶來的暴雨下找地方避雨。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸華南地區在五月下旬端午節前後好發強降雨，甚至會帶來暴雨或大暴雨等級的豐沛雨量，這段時期發生的天文現象被稱為「龍舟水」。「龍舟水」主要是指5月21日至6月20日發生的降水，發生的時間正值端午節前後，民間也稱之為「端午水」、「端陽水」、「龍降水」等。

▲龍舟水的強降雨導致珠江上游水面迅速高漲。（圖／CFP）

《央視》報導，「龍舟水」出現的時候，十有八九都是一台無情的「暴雨製造機」，有時還會放出冰雹、雷電等「魔法招數」。根據廣東省氣候中心的統計，龍舟水歷史同期平均累計雨量為324.4毫米（公釐，下同）；其中，2008年降水量達到625.6毫米，較常年多出近1倍！

2021年5月31日早晨，廣東惠州龍門龍華鎮3小時內降雨量達400.9公釐，一舉打破廣東3小時累積雨量的歷史紀錄。也就是說，當地在這3小時內下完了約北京一整年4／5的雨量，相當驚人。

民間諺語稱，「孩童不曉龍舟雨，笑指仙庭倒浴盆」，代表著龍舟水所挾帶的高強度降雨量，宛如天上的神仙往下潑「洗澡水」一般。龍舟水期間，也代表著華南大部地區都進入前汛期降水最鼎盛的時段，雨量大，雨勢也很強。

龍舟水來臨時，持續的強降雨會使江河排水速度減慢，甚至發生海水倒灌等現象；急速上漲的水位也容易導致洪澇及土石滑坡等災害。對流強烈時，往往也會釋放出破壞性極強的雷電、冰雹等造成劇烈的天氣變化。