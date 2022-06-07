下班注意「豪雨區擴大」！3階段暴雨範圍出爐　溫度下探19度

▲台灣上空佈滿梅雨鋒面雲系，各地降雨明顯。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日起到週日受到梅雨鋒面影響，各地天氣都相當不穩定，中央氣象局表示，未來一週降雨型態分為三階段，分別是今日到週四、週五到週六、週日到下週一，降雨型態也稍有不同，三階段各以西半部、中部以北、中南部為主要降雨區域，明日還會更涼，溫度下探19度。

氣象局簡任技正伍婉華表示，梅雨鋒面正在台灣上空，氣象局針對18縣市發布豪、大雨特報，鋒面將持續徘徊到週四，今日到週四金門、澎湖、西半部降雨時間長，有陣雨或雷雨，其他地區包括東半部、馬祖等地降雨時間相對較短，有短暫陣雨或雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局發布豪、大雨特報。（圖／氣象局）

今日到週四西半部有局部大雨，且今晚到週四西半部還可能有短延時豪雨。週五鋒面稍微北移，主要降雨區域為中部以北、馬祖，有陣雨、雷雨或局部大雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨。週日到下週一鋒面遠離，西半部、澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，其他地區可見陽光，午後留意局部陣雨。

溫度方面，受到鋒面影響期間，各地氣溫較低，尤其金門、馬祖、北部、東北部位在鋒面北邊，受東北風影響較涼，明日氣溫比今日更低，北部、東北部、馬祖約19到22度，花東24到28度、中南部24到30度，中南部下雨時感受舒適，沒下雨時較為悶熱，週日鋒面遠離後氣溫將回升。

▲未來一週雨區變化。（圖／氣象局）