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快訊／16縣市大雨特報　「大雷雨警戒範圍」曝！1圖秒懂雨區變化

▲▼氣象局針對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日起受到梅雨鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部降雨時間較長，容易出現局部大雨或瞬間強降雨，週五、六鋒面稍微北移，主要降雨區域改以中部以北為主，週日後鋒面遠離，天氣將逐漸趨穩。

氣象局簡任技正伍婉華表示，昨天深夜到今天清晨受到鋒面上較強對流雲系影響，昨晚苗栗出現100毫米的時雨量，今早高雄也累積50毫米的時雨量，目前氣象局已針對西半部發布大雨特報，也針對苗栗、台中、彰化發布大雷雨即時訊息。

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今日到週四梅雨鋒面都在台灣中部上空徘徊，週五稍微北移，週六又在北部陸地徘徊，週日則逐漸遠離台灣。今天到週四西半部降雨時間長、有陣雨或雷雨，也可能出現局部大雨極短延時強降雨，馬祖、東半部有短暫陣雨雷雨。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

週五鋒面略為北移，週六鋒面再度回到台灣北部上空徘徊，主要降雨區域集中在中部及北部，將有陣雨、雷雨，且容易有局部大雨，南部也會有較大雨勢，金門、澎湖、南部、東部則都有短暫陣雨或雷雨。

週日鋒面北移遠離，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，下週一鋒面更遠離，剩下中南部、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區可見陽光，午後會有雷陣雨。

今日受到降雨影響，各地溫度下降，北部、東北部、金門、馬祖較涼爽舒適，中南部有雨時涼爽、沒下雨時悶熱，今日北部、金門、馬祖24到25度，東北部、東部27度，其他地區30到31度。明日各地氣溫再更轉涼1到2度，預計週日以後就會回溫。

▲未來一週雨區變化。（圖／氣象局）

▲未來一週雨區變化。（圖／氣象局）

氣象局10時30分氣象局發布大雷雨即時訊息：時間至11時00分止
警戒範圍
苗栗縣 苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉
臺中市 東勢區、大甲區、后里區、外埔區、大安區

氣象局10時28分發布大雷雨即時訊息：持續時間至11時00分止
警戒範圍
苗栗縣 苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉
臺中市 大甲區、后里區、外埔區、大安區

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